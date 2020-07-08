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Людмила Халанская
Людмила Халанская
Астролог Все статьи автора

Не парад планет, а небесная Чаша: что происходит на небе

5.6т

Парада планет, о котором сейчас столько говорят и пишут, на самом деле нет. Совсем. Никакого – ни большого, ни малого.

То, что по непонятной причине назвали "редкостным явлением", "парадом планет", который бывает раз в… 149… 170… 200 лет (встречались разные цифры, но все не менее, чем в столетие), на самом деле представляет собой рядовое явление, не имеющее к парадам планет никакого отношения.

Это явление заключается в том, что все планеты располагаются в одной половине зодиакального круга. То есть в пределах 180 градусов. Вторая половина круга при этом остаётся свободной от планет.

Продлится это положение планет почти до конца июля.

В астрологии такая конфигурация называется Чаша. Она совсем не уникальна, вполне возможно, в гороскопе кого-то из читателей есть эта конфигурация.

Она означает, что жизнь человека будет ограничена лишь несколькими сферами – теми, которые в его натальной карте заполнены планетами. Вторая половина натальной карты, где не оказалось планет, не сможет реализоваться должным образом, а значит, некоторые сферы жизни будут для человека закрыты.

Например, все планеты в момент рождения попали в личную полусферу натальной карты, а социальная полусфера осталась без планет. Такой человек будет ориентирован исключительно на личную жизнь, семью, детей, дом, быт, друзей, но не на карьеру и социальную реализацию. Он никогда не достигнет признанных в обществе вершин. И даже не будет к ним стремиться.

Или другой пример: все планеты находятся в зоне "Я" и ни одной в зоне "Ты" - это левая и правая полусферы гороскопа. Значит, человек будет руководствоваться в жизни только собственными взглядами, преследовать личные цели, ставить на первое место свои интересы, а партнёрство, взаимодействие с другими людьми, чужое мнение будут им игнорироваться. Такой человек вряд ли сможет обрести в жизни пару. Во всяком случае, долгих прочных отношений ни в бизнесе, ни в личной жизни ему не построить.

Кстати, подобное расположение планет повторится уже в конце 2020 года и потом будет продолжаться всю первую половину 2021 года! За исключением периодов, когда Луна на 14 дней каждый месяц будет перемещаться на другую половину Зодиака.

Но в следующие 14 дней она снова станет присоединяться к общей компании, и все планеты опять будут находиться в пределах 180 градусов. А в январе – феврале 2021 года даже в пределах лишь 120 градусов! То есть ближе друг к другу, чем сейчас. Но и это не будет называться парадом планет.

Что интересно, парад планет в 2020 году всё-таки был. Только не 4 июля, а 18 марта.

18 марта 2020 года состоялся так называемый малый парад планет с участием Марса, Юпитера, Плутона и Луны, которые находились все вчетвером в пределах всего трёх градусов в знаке Козерог. А недалеко от них стоял также Сатурн на расстоянии ещё пяти градусов в том же знаке.

Это и называется в астрологии малым парадом планет – он состоит из трёх или четырёх планет, расположенных максимально близко друг от друга, почти в одной точке Зодиака.

Вот только в марте нам было не до парадов. Ведь именно тогда в Украине решили объявить строгий карантин. И реальный, а не выдуманный, парад планет остался незамеченным…

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Людмила Халанская Людмила Халанская
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