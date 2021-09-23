Названы знаки зодиака, которые не любят готовить: проводить время на кухне – не для них

Приготовление еды - процесс, который привлекает не всех. Некоторые не любят проводить время на кухне и считают это бессмысленной тратой времени.

Эксперты по звездам издания Сhedonna назвали пять знаков зодиака, которые не любят готовить. Они предпочитают заказать еду в ресторане.

Стрелец

Рожденные под этим знаком не испытывают страсти к приготовлению еды, но есть блюда, которые у них получается готовить просто отлично. Они знают хорошие рецепты, но редко используют их на практике.

Дева

Прагматичные Девы очень хорошо разбираются в том, как правильно готовить разные блюда. Но представители знака предпочитают, чтобы готовкой занимался кто-то другой, а они лишь контролировали процесс.

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Овен

Овны способны создать на кухне настоящий хаос и знают, что на уборку после такой готовки им придется потратить немало времени. По этой причине они предпочитают покушать в кафе или заказать доставку на дом.

Близнецы

Уроженцы этого знака не испытывают недостатка в воображении или таланте, чтобы стать превосходными поварами. Но проблема в том, что они не имеют желания.

Лев

Представители этого знака не любят готовить. Им нравятся блюда, на приготовление которых требуется не более пяти минут. Таким образом, Львы настоящие мастера в приготовлении бутербродов и салатов.

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