Названы три самых невезучих знака зодиака: неприятности преследуют их

Некоторые знаки зодиака привлекают удачу, а некоторые своим пессимистичным мышлением и боязнью рисковать - ее отпугивают. Удача, как известно, любит смелых и дерзких.

По словам астрологов издания Femina есть три знака, которых удача обходит стороной. Представители этих знаков - Дева, Рак и Козерог - так и притягивают к себе проблемы и неприятности.

Дева

Девы, наверное, самые неудачливые в зодиаке. Они склонны к настойчивости и хотят предсказать каждое событие своей жизни. Так что им трудно оставить место для удачи.

Рак

На втором месте в рейтинге самых невезучих разместились Раки. Этот очень сдержанный водный знак склонен опасаться всего и вся. Таким образом, когда он не уверен в себе, он предпочитает все отменить и не начинать. Слишком осторожное поведение может помешать ему воспользоваться большими профессиональными возможностями.

Козерог

Козерог, как и Дева, не может доверить свое будущее случаю. Для него только упорный труд может быть наградой, а поэтому удача часто оставляет его.

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