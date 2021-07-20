Названы три самых невезучих знака зодиака: неприятности преследуют их

Некоторые знаки зодиака привлекают удачу, а некоторые своим пессимистичным мышлением и боязнью рисковать - ее отпугивают. Удача, как известно, любит смелых и дерзких.
По словам астрологов издания Femina есть три знака, которых удача обходит стороной. Представители этих знаков - Дева, Рак и Козерог - так и притягивают к себе проблемы и неприятности.
Дева
Девы, наверное, самые неудачливые в зодиаке. Они склонны к настойчивости и хотят предсказать каждое событие своей жизни. Так что им трудно оставить место для удачи.
Рак
На втором месте в рейтинге самых невезучих разместились Раки. Этот очень сдержанный водный знак склонен опасаться всего и вся. Таким образом, когда он не уверен в себе, он предпочитает все отменить и не начинать. Слишком осторожное поведение может помешать ему воспользоваться большими профессиональными возможностями.
Козерог
Козерог, как и Дева, не может доверить свое будущее случаю. Для него только упорный труд может быть наградой, а поэтому удача часто оставляет его.
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