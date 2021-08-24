Названы счастливые цвета для всех знаков зодиака: дарят гармонию

У всех есть свои особенности, именно они делают нас разными и отличают друг от друга. Привычки, характер, фобии, вкусы – все это создает из нас личность, не похожую на кого-либо.

Астрологи издания Femina назвали цвета, наиболее подходящие каждому знаку зодиака. Узнайте, какой именно цвет подарит вам гармонию и удачно выделит среди других.

Овен

Для этого пылкого и страстного знака подойдет красный цвет.

Телец

Зеленый цвет – идеальный выбор для данного знака зодиака.

Лев

Львам нравится быть в центре внимания, поэтому ярко желтый цвет очень идет им.

Близнецы

У Близнецов тоже есть любимый цвет: серый. Идеальное сочетание черного и белого, двух цветов, противопоставлено образу знаменитой "двойной личности" этого знака.

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Рак

Любимый цвет Рака – белый! Цвет чистоты особенно хорошо подходит этому чуткому и искреннему знаку.

Скорпион

Счастливый цвет Скорпиона – черный.

Стрелец

Фиолетовый – удачный цвет для Стрельца.

Козерог

Рожденный под этим знаком большой поклонник коричневого. Классический цвет, напоминающий землю, его стихию.

Водолей

Темно-синий цвет более всего характеризует Водолея.

Дева

Для умных и благоразумных Дев синий цвет олицетворяет для них мудрость.

Весы

Воздушный знак Весы отдает предпочтение голубому оттенку. Для него этот цвет символизирует справедливость.

Рыбы

Чувствительным Рыбам подходит бирюзовый цвет.

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