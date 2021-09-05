Названы самые везучие дни для всех знаков зодиака: можно смело планировать дела

Астрологи утверждают, что у каждого знака зодиака есть свои благоприятные дни недели. В эти дни все идет хорошо: любая проблема решается легко и быстро.

Астрологи издания Нealth is Сhoice назвали удачные дни недели для каждого созвездия. Каждый может привлечь удачу и избежать неприятностей, если просто взглянуть на календарь и спланировать все важные дела в нужное время.

Для Овна счастливые дни - вторник и воскресенье. Именно в эти дни представителям этого знака рекомендуют решать важные вопросы и проводить деловые встречи. Вторник и воскресенье тоже подходят для личной жизни: легко разрешаются семейные конфликты и заводятся новые друзья. Неблагоприятные дни - пятница и суббота. Важные дела на эти дни не стоит планировать.

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Для Тельца хорошие дни - понедельник и пятница. Если понедельник - самый благоприятный для работы, то пятница - наиболее удачная для любви. Плохой день - четверг. Астрологи рекомендуют Тельцам в этот день не принимать серьезных решений.

Для Близнецов удачными днями недели будут три дня подряд: среда, четверг и воскресенье. В воскресенье Близнецы в большей степени, чем другие знаки зодиака получают покровительство звезд. В эти дни они достигают того, чего им не удавалось в предыдущие дни недели.

Для Рака благоприятные дни - понедельник и четверг. Вторник и суббота - опасные дни для представителей этого знака. Ракам рекомендуется быть предельно осторожными в своих высказываниях и действиях.

Воскресенье считается удачным днем ​​для Льва. Настроение у людей этого созвездия поднимается в этот день недели, все удачно в работе и личной жизни, а все неприятности проходят мимо. Неблагоприятный день для Львов - суббота. Астрологи советуют провести этот день дома или в кругу близких.

Для Дев среда - счастливый день. Середина недели - хорошее время для представителей этого знака зодиака, чтобы начать реализовывать свои планы, заниматься домашними делами, делать покупки и решать бизнес-задачи. Дева не эффективно работает по четвергам и пятницам.

Для Весов благоприятны пятница и суббота. Эти дни созданы для того, чтобы решать все проблемы, важные задачи, строить планы. Ошибки люди этого созвездия чаще всего совершают по вторникам и воскресеньям.

Для Скорпионов благоприятный по всем параметрам день - вторник. Это день, когда представители этого знака находятся на подъеме. Осторожно Скорпионы должны вести себя по понедельникам и пятницам.

Для Стрельца удачным днем ​​считается четверг. Любые активные путешествия и действия в этот день будут успешными. А в среду для Стрельцов наступает неблагоприятный момент, в который не стоит начинать ничего нового.

Для Козерогов хорошими днями можно считать субботу и вторник. Именно в эти дни раскрывается творческий потенциал представителей этого знака, их разум ясен, и все вокруг них подчиняется их решениям и действиям. Неблагоприятные дни - понедельник и четверг.

Для Водолея счастливые дни - среда и суббота. Эти дни недели благоприятны для всех слоев общества. Водолеи в эти дни должны быть активными и не бояться принимать решения. Все, что начнется в среду или субботу, увенчается успехом. Воскресенье - плохой день. Водолеи в этот день не смогут как следует сосредоточиться на важном деле, поэтому все планы лучше отложить.

Лучшие дни для Рыб - понедельник, четверг и пятница. В эти дни астрологи советуют делать то, что для них действительно интересно или важно прямо сейчас. Несчастливый день недели - среда.

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