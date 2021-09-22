Названы пять самых 'слабых' знаков зодиака: склонны к депрессии и не умеют держать себя в руках

Депрессию могут чувствовать все, кто не справился с негативными эмоциями. Причины такого состояние разные - разрыв отношений, проблемы на работе или разочарование в жизни.

Астрологи издания Сhedonna определили пять самых "слабых" знаков зодиака. Они склонны к депрессии и не умеют держать себя в руках.

Рак

Рожденные под этим знаком способны на великие дела. Но если случаются плохие события в их жизни, они могут показать свои слабые стороны. Выбраться с этого состояния им поможет хорошая мотивация.

Рыбы

Чувствительные Рыбы имеют слабый характер, они очень сентиментальны. Представители этого знака живут в своем мире и часто пытаются доказать, что они лучшие. Сложности реальной жизни часто выбивают их из колеи.

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Весы

Представители этого знака на первый взгляд могут показаться теми, кто обладает сильным и твердым характером. Но зачастую это мягкие и чуткие люди, которые только выставляют напоказ уверенность, чтобы скрыть свою слабость.

Дева

Уязвимым Девам трудно показать свои чувства, поэтому зачастую они скрывают свои истинные эмоции. Когда у них нет сил бороться с трудностями, они обращаются за помощью к близким или специалистам.

Близнецы

Уязвимые Близнецы имеют проблемы, связанные с восприятием себя и мира. Они страдают от депрессии и годами могут бороться с этим, что в конечном итоге делает их чрезвычайно слабыми.

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