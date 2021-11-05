Названы лучшие пары по знаку зодиака: в их браке будет царить взаимопонимание и счастье

В любовных отношениях важна не только "химия", но и умение слышать друга друга и находить компромиссы. Чем больше общих интересов и увлечений у пары, тем шансов построить гармоничный союз.

Эксперты по звездам издания Еlitedaily назвали лучшие пары по знаку зодиака. В их браке будет царить взаимопонимание и счастье.

Рак и Рыбы

Романтические Рыбы склонны не проявлять свои чувства, но Ракам удается добиться их доверия. Эти отношения основаны на глубокой и любовной эмоциональной связи, полной привязанности и взаимных чувств.

Овен и Лев

Эмоциональные Овны привносят в отношения страсть, в то время как Львы предлагают спокойствие и равновесие. Эти двое стремятся получить от жизни максимум удовольствия и всегда готовы отправиться в приключения.

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Телец и Козерог

Чувствительные Тельцы предпочитают заботиться о домашнем очаге. А щедрые Козероги жаждут безопасности и партнера, с которым можно строить жизнь. Этим дополняют друг друга.

Близнецы и Весы

Оба эти знака требуют постоянной умственной стимуляции, поэтому им нужен партнер, с которым можно обо всем поговорить. Весам иногда необходимо побыть в одиночестве, чтобы подзарядиться, что, в свою очередь, дает Близнецам время на собственные интересы.

Дева и Телец

Девам сложно найти партнера, который соответствовал бы их стандартам и который также может принять конструктивную критику. Тельцы же упрямы, но настолько великодушны и любвеобильны, что способны покорить Дев.

Скорпион и Козерог

Скорпионы являются доминирующими в отношениях, но когда они встречают Козерогов, обнаруживают, что на самом деле наиболее счастливы, когда в любви царит гармония. Это потому, что Козероги дарят союзу стабильность и надежность.

Стрелец и Водолей

Оба эти знака ориентированы на свободу и нуждаются в большом количестве пространства, чтобы просто быть самими собой. Эти двое могут мирно сосуществовать долгое время, отмечая уникальность друг друга и прекрасно проводя время.

Водолей и Овен

Позитивные Водолеи могут быть веселыми и общительными в любой обстановке и по достоинству оценят пространство, которое Овнам так необходимо. Эти любовные отношения всегда динамичны, интенсивны и могут длиться всю жизнь.

Близнецы и Стрелец

Стрельцам нравится, что Близнецы общительны и готовы отправиться в любое путешествие. Оба знака также могут с головой погрузиться в тему, которая их заинтриговала.

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