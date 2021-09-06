Названы идеальные пары по знаку зодиака: их ждет счастье и любовь

Идеальная совместимость в романтических отношениях - это хорошо. Однако самое главное - совместимость в семейной жизни.

Астрологи издания Health is Сhoice назвали шесть пар, которые могут прожить долгую и очень счастливую совместную жизнь. Их союзы благословили звезды.

Весы - Водолей

Секрет удачного союза Весов и Водолея кроется в умении найти компромисс в любом конфликте. Весы считают семейную жизнь одной из важнейших ценностей. Водолеи, несмотря на свою уверенность и определенное упрямство, всегда стараются найти выход из конфликтных ситуаций, поэтому партнеры со знаками Весов и Водолея всегда будут учитывать интересы друг друга и избегать ссор.

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Рыбы - Телец

Ценное качество Тельца для создания семьи - умение сохранять спокойствие. Железное спокойствие этого знака зодиака не дает развиваться эмоциям и оскорблять его вторую половинку, а Рыбы очень ранимы. Нежные и надежные люди по натуре, Тельцы станут опорой для партнера. Рыбы умеют по-настоящему понимать чувства людей. Эти характеристики супругов позволяют создать крепкую семью, а появление детей сделает отношения еще более надежными.

Дева - Скорпион

Девы - не только хорошие семьянины, они всегда будут отличными друзьями своей второй половинке. Им не интересны интриги, они очень надежные люди, что немаловажно для брака. Девы также будут заботиться о доме, им не страшны проблемы, связанные с воспитанием детей. Скорпионы очень чуткие и страстные натуры, с которыми даже после замужества семейная жизнь не покажется скучной. Избранница Скорпиона будет единственной женщиной в его жизни.

Стрелец - Близнецы

Стрелец очень искренен в отношениях, никогда не скрывает своих истинных чувств и впечатлений. Благодаря этому разрешить разногласия, если они возникнут в таком союзе, будет довольно просто. Любовь - большая ценность для Стрельцов, поэтому они готовы выдержать любые испытания, с которыми могут столкнуться супруги, чтобы сохранить чувство ярким. Они покажутся интересной парой Близнецам, которые даже при своей изменчивой натуре не устанут от эмоциональной натуры Стрельца. Поэтому романтические отношения в семье Стрельца и Близнецов будут стабильными.

Рак - Козерог

Семейные отношения Рака и Козерога будут полны взаимности и желания не лишать вторую половину своей любви и внимания. Раков следует особенно ценить как супругов за то, что они не тратят свои эмоции на людей, которые им не близки. Они сохранят все чувства, чтобы подарить их семье. В трудную минуту Раки смогут найти утешение в Козерогах. А Козероги всегда готовы на доброе дело, особенно если речь идет о любимом человеке. Козероги по своей сути очень надежные, серьезные и честные люди, поэтому в браке с таким человеком не будет и тени легкомыслия.

Лев - Овен

Овен - человек действия, который не бросает слова на ветер. Поэтому в семейном союзе ему всегда можно доверять. Львов тоже сложно винить в бездействии - это очень упрямые и амбициозные личности. В таком союзе партнеры всегда будут готовы на достойные поступки ради любимого. Такие качества могут быть хорошим примером для детей.

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