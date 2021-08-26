Названы худшие пары по знаку зодиака: их отношения обречены

В то время как некоторые пары идеально подходят друг другу, другие со временем могут обнаружить, что их большие различия усложняют им жизнь. Гармония и верность являются одними из главных характеристик удачных и длительных отношений, но это далеко не все.

Астрологи издания Billie назвали худшие пары по знаку зодиака. Им тяжело понимать и принимать друг друга.

Овен с Раком

Овны всегда очень честны. Поэтому они легко могут навредить очень чувствительному Раку. Овен также импульсивен и может говорить или делать что-то, не задумываясь. Это противоположность, которая может разочаровывать Рака.

Телец со Львом

Тельцы очень упрямы и никогда не признают своей неправоты. Львы тоже считают, что они всегда правы и не пойдут на компромисс. Это пара, которая находится в постоянном соперничестве и не может никак поладить.

Видео дня

Близнецы с Девой

Девы очень организованные люди, которые любят планировать. Напротив, Близнецы предпочитают свободу. Близнецы могут в одночасье решить жить в другом месте или сменить работу, что глубоко оскорбляет Дев, которые очень домашние.

Рак с Весами

Рак любит проводить время дома, с семьей. Весы любят быстро двигаться. Раки также могут быть очень прагматичными и не принимать склонность Весов все анализировать.

Лев со Скорпионом

Львы очень страстны, как и Скорпионы. Вместе это создает взрывоопасный союз, в котором не слушают друг друга и думают, что они всегда правы.

Дева с Рыбами

Девы любят стабильность во всех сферах своей жизни. Рыбы с большей вероятностью бросят все, чтобы отправиться в приключение. Вместе эти две грани их личности могут вызвать конфликт.

Весы с Козерогом

Весы ценят большую свободу, а также возможность постоянно менять свое мнение. Это идет вразрез с самой сущностью Козерогов, которые могут быть немного жесткими и предпочитают порядок.

Скорпион с Близнецами

Скорпионы являются чрезвычайно чувствительными и преданными людьми. Близнецы предпочитают сохранять независимость. Это желание может быть болезненным для Скорпиона, который отдаст все ради своего партнера, поэтому пара может не понимать друг друга.

Стрелец с Девами

Стрельцы постоянно нуждаются в путешествиях. Они не были бы счастливы всегда оставаться на одном месте, что является мечтой Дев, которые любят комфорт.

Козерог и Стрелец

Козероги предпочитают взвесить все варианты перед принятием решения. Стрельцы склонны быть весьма импульсивными, поэтому существует риск конфликтов.

Водолей с Тельцом

Водолеи творческие люди, плывущие по течению. Тельцы, совсем наоборот, они предпочитают планировать. Им будет тяжело принимать решения.

Рыбы с Овном

Рыбы чувствительны и могут принимать все на свой счет. Напротив, Овен не думает, прежде чем говорить. Это причина того, что Рыбам будет тяжело с этим упертым знаком.

Как сообщал OBOZREVATEL: