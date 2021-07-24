Названы два знака зодиака, которым не везет в любви

Большинство из нас мечтает найти свою половинку на всю жизнь. Люди борются за то, чтобы встретить своего любимого человека, и иногда переживают разочарования в любви.

Астрологи издания Femina назвали два знака зодиака, которым не везет в любви. Скорпион и Водолей не могут построить серьезные отношения.

Скорпион

Представители этого знака очень чувствительны и обладают деструктивным характером. Этому знаку очень сложно в любви, он не привязывается к избраннику, поэтому тот можно быстро надоесть Скорпиону. Или же наоборот этот знак может пугать своей интенсивностью и давлением, что тоже мало кому понравится.

Водолей

Это самый независимый астрологический знак зодиака. Водолей ценит свою свободу, как личность. Таким образом с трудом освобождает место в своей жизни для возможной избранницы. Для него идеальным человеком станет тот, кто поймет и примет его амбиции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Среди двенадцати знаков зодиака особенно выделяются три, которые считаются наиболее общительными. Они всегда подберут нужные слова для приятного общения.

Кроме того, три знака зодиака являются наиболее вспыльчивыми. Они могут устроить скандал на ровном месте, не стесняясь эмоций и выражений.

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