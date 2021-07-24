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Названы два знака зодиака, которым не везет в любви

2.6т
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Большинство из нас мечтает найти свою половинку на всю жизнь. Люди борются за то, чтобы встретить своего любимого человека, и иногда переживают разочарования в любви.

Астрологи издания Femina назвали два знака зодиака, которым не везет в любви. Скорпион и Водолей не могут построить серьезные отношения.

Скорпион

Представители этого знака очень чувствительны и обладают деструктивным характером. Этому знаку очень сложно в любви, он не привязывается к избраннику, поэтому тот можно быстро надоесть Скорпиону. Или же наоборот этот знак может пугать своей интенсивностью и давлением, что тоже мало кому понравится.

Водолей

Это самый независимый астрологический знак зодиака. Водолей ценит свою свободу, как личность. Таким образом с трудом освобождает место в своей жизни для возможной избранницы. Для него идеальным человеком станет тот, кто поймет и примет его амбиции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Среди двенадцати знаков зодиака особенно выделяются три, которые считаются наиболее общительными. Они всегда подберут нужные слова для приятного общения.

  • Кроме того, три знака зодиака являются наиболее вспыльчивыми. Они могут устроить скандал на ровном месте, не стесняясь эмоций и выражений.

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Автор
Наталья Софиенко Наталья Софиенко
Тема
Астрологический прогноз
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