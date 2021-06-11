Названы дни июня, когда удача будет зашкаливать

В течение каждого месяца бывают дни, когда шансы на успех в делах повышаются в разы. В июне таких временных отрезков будет всего лишь два.
Первая дата обещает позитивные перемены во всех вопросах. Вторая же отлично подойдет для важных дел, когда ситуация уже на пределе. Такие советы у себя в Facebook дала астролог Василиса Володина.
"В июне нам предстоят два отрезочка времени, когда надежда на удачу высока – начинания, усилия, текущие дела обещают перспективы лучше обычного или просто обнадеживают", – отметила она.
Итак, самые удачные периоды: с 11 июня (12:00) по 12 июня (09:50) и с 28 июня (20:51) по 29 июня (10:50).
Как сообщал OBOZREVATEL:
до 11 октября Сатурн будет ретроградным: чем опасно это явление и как уберечься от его негативного влияния.
Астролог рассказала, какие главные уроки преподаст 2021 год разным знакам зодиака.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка составила гороскоп карьеры и работы на июнь.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Астрологический прогноз" на OBOZREVATEL.