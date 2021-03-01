Четыре знака, которым не повезет с 1 марта
Не все знаки зодиака встретят весну возвышенным настроением – например, для Овнов неделя будет приторможенной, Львам посоветовали ничего не планировать, а Девы проведут неделю в размышлениях.
Таролог и прогнозист Ольга Соломка рассказала OBOZREVATEL, каким еще знакам зодиака не повезет с 1 марта.
Овен
Вся неделю будто какой-то приторможенной, а как бы не хотелось рваться вперед, все время что-то или кто-то тормозит: техника отказывает, коллеги опаздывают, система ломается, электричество отключается.
Лев
Не стоит планировать что-то даже на день, не говоря уже о каких-то долгосрочных намерениях. Потому что внезапно что-то врывается в жизнь и меняет эти планы, разворачивает в совсем другом направлении и заставляет уже рассматривать другие перспективы.
Дева
Приходится тихонько сидеть и не проявлять особенно инициативу, потому что нет уверенности в том, что вы совершаете правильно и что вам нужно проявлять себя именно в вашей сфере. Поэтому неделя может быть больше в раздумьях, чем в конкретных делах.
Скорпион
Это так обидно, когда работы много, но вам за нее не платят, требуют активность, но можно не ожидать какой-то премии, или хотя бы благодарности на словах. Вот и приходится искать другое применение вашей светлой голове и смелым идеям.
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