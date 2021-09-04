Названы четыре самых экономных знака зодиака среди мужчин: не потратят лишней копейки

Многие девушки мечтают, чтобы мужчина их поддерживал, дарил подарки, делал сюрпризы. Но есть представители зодиакального круга, которые не склонны тратить много денег.

Астрологи издания healthis-choice назвали четыре самых жадных мужчины по знаку зодиака. Они не потратят лишнюю копейку.

Козерог

Мужчины этого знака много работают и со страхом относятся к своим деньгам. Представители знака потребуют у девушки отчет о том, куда и сколько ушло денег. Если им что-то не нравится, они могут даже устроить скандал.

Дева

Бережливость - это второе имя мужчин в этом зодиакальном созвездии. Девы не будут копить для себя, но и не будут тратить много на свою вторую половинку. Если девушке нужны деньги, ей придется четко объяснить, на что она собирается их потратить, какая конкретно сумма ей нужна.

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Рыба

Представители этого знака живут в своем собственном мире, в который посторонние не допускаются. Рыб не будут интересовать житейские проблемы, поэтому им будет казаться, что дама просит денег на ерунду. Представители знака могут купить любимой что-нибудь дорогое, если она попросит.

Телец

Если представителям этого знака нужно покорить девушку, они будут очень щедры и расточительны. Но когда цель будет достигнута, Телец изменится, и избраннице не даст ни гроша.

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