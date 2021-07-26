Назван знак зодиака, который чаще всего врет

В нашей жизни присутствует как правда, так и ложь. С самого детства нас приучают быть добрыми и вежливыми, но не все остаются такими.

Эксперт по звездам Натали Маркот издания Оbjeko назвала знак зодиака, которому нельзя доверять. Самым фальшивым знаком считаются Рыбы.

Представители этого знака живут иллюзиями и мелочной ложью. Они будут делать все, чтобы убедить собеседника в том, что они хорошие. Рыбам не хватает тактичности.

Этому знаку всегда хочется казаться лучше, чем он есть на самом деле. Уроженцы этого знака пойдут на вранье и будут приукрашивать все. Они умело могут выйти сухими из воды, и в общении с ними нужно быть аккуратным. Даже если обман вскроется, они будут все отрицать.

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