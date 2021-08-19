Назван знак зодиака, который легко разрывает отношения: отличается импульсивностью
Импульсивные люди склонны действовать на эмоциях. Они часто очень быстро принимают решения и могут совершать ошибки, не взвесив "за" и "против".
Эксперт по звездам Натали Маркот издания Сnews назвала самый импульсивный знак зодиака. Он всегда сначала действует, а потом думает о содеянном.
Овен
Представители этого знака не переносят скуку, рутину и обычную жизнь. Все их поступки случаются по прихоти. Они действительно осознают свой выбор только после того, как уже начали серьезные отношения.
Если Овны начнут сомневаться в своем выборе - то не колеблясь, примут радикальное решение быстро положить конец своему браку.
Рожденные под этим знаком не будут заставлять себя оставаться с мужем или женой, поэтому ничто и никто не может их остановить. По словам астролога, этим знаком управляет Марс, который олицетворяет действие, сражение и войну, что делает этот знак сильным и импульсивным.
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