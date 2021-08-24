Назван знак зодиака, для которого конец августа станет сложным испытанием

Август станет месяцем перемен и принятий важных решений для одного знака зодиака. Банальные меры предосторожности помогут обойти неприятные и тревожные события, говорят эксперты по звездам.

Астрологи издания Femmeactuelle назвали знак, для которого конец лета станет сложным испытанием. Именно Овна ждут неприятные моменты в жизни.

Овен

Уверенные в себе Овны привыкли, что все идет по плану, но конец лета приготовил для них испытания. Мелкие раздражители будут портить их хорошее настроение.

Им нужно научиться доверять своему партнеру и внимательно относиться к его критике и советам. Их страстный характер и ревность может разрушить отношения.

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Овны привыкли сначала делать, а потом думать, поэтому им стоит пересмотреть свои привычки. Избавление от стресса и умение принимать удовольствие от жизни просто необходимы им.

Чтобы преуспеть в карьере Овнам придется удвоить свои усилия и творческий потенциал.

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