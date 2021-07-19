Назван самый застенчивый знак зодиака: ему трудно дается общение с людьми

Есть люди, которым нелегко выступать публично, заводить новых друзей, брать на себя инициативу. Они по своей натуре замкнуты и стеснительны.

Астролог Джули Патриат издания Femmeactuelle рассказала, какой знак зодиака стыдится быть собой. Она считает Деву робким и стеснительным астрологическим знаком.

По словам астролога, именно рожденные под созвездием Девы сдержанные и застенчивые люди. Представители знака не любят выпендриваться.

Чтобы рожденный под этим знаком открыл душу, собеседнику нужно постараться снять защитную оболочку. Деве трудно открыться другим, хотя на самом деле она не одинока.

Представители этого знака трудно сходятся с людьми, но в отношениях могут быть преданными партнерами. На первое место они часто ставят честность и выдвигают большие требования ко своей второй половинке. Если их партнер изначально выдержит шквал критики и замечаний, все может перерасти в брак.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Новолуние в июле "перевернет" жизни пяти знаков зодиака. Они получат возможность улучшить свое финансовое положение и осуществить мечты.

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