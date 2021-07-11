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Назван самый верный знак зодиака среди мужчин: брак с ним будет крепким

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Есть множество способов предательств, однако измена - самый изощренный и подлый из них. Неверность - одна из самых больших бед семейных пар. Но есть знак зодиака, который способен любить долговечно и сильно.

Астрологический эксперт Тара Хлоя Душань определила знак, который будет оставаться верным, независимо от возникших проблем. Она утвержает, что это – Телец.

Обладатель этого знака терпит все из-за любви и всегда будет рядом с вами, несмотря ни на что. Он хочет поделиться своей любовью со всем миром, поэтому считается безумно преданным знаком. Нет ничего сильнее преданности Тельца.

Телец способен защитить свою половину, рядом с ним можно чувствовать себя в безопасности. Их верность переживает отношения на расстоянии, а их способность любить долговечна и сильна, отмечает астролог.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Наталья Софиенко Наталья Софиенко
Тема
Астрологический прогноз
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