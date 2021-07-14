Назван самый смелый знак зодиака, который не боится рисковать

Смелость - драгоценное качество, которым могут похвастаться не все астрологические знаки. Имея эту черту - с легкостью можно достичь любой задуманной цели.

Астролог Натали Маркот издания Сnews назвала знак, который является самым отважным и решительным. Таким смельчаком выявился Овен.

Овен

Представители этого знака не боятся рисковать. Они самоуверенно идут на встречу к своим мечтам и готовы пойти на рискованный шаг для достижения задуманного. Овны любят адреналин и готовы на самые отважные поступки.

Овны, по словам астролога, храбрые и бесстрашные, поэтому часто осмеливаются на глобальные перемены в жизни. Эта черта характера помогает им хорошо проявиться в карьере. Они могут преуспеть в военной службе, полиции и руководящих должностях.

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