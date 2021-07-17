Назван самый наивный знак зодиака, которого легко могут обмануть

Некоторым людям не хватает критического мышления и отчасти легкого недоверия к людям. Таких людей можно попросту обмануть. По словам астрологов, есть крайне чувствительный знак более склонен к такому наивному поведению.
Астрологи издания Public отметили самого простодушного и доверчивого представителя. Это последний знак зодиака: Рыбы.
По словам экспертов, в любви или в дружбе Рыбы боятся разочаровать близкого человека, поэтому им тяжело отказать.
Уроженцы этого знака очень чувствительны и никогда не ставят под сомнение чужое слово. Этот знак просто любит угождать, даже если им пользуются. Даже плохой опыт в прошлом не особо преподает урок Рыбам. Это те люди, которые все время "наступают на те же грабли".
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