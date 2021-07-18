Назван идеальный возраст для брака по знаку зодиака

Найти вторую половинку и создать семью - мечта многих. Но некоторые знаки зодиака подходят к решению о браке очень взвешенно и не торопятся с походом в ЗАГС.

Эксперты по звездам издания Waouh говорят, что по гороскопу можно узнать о том, что приготовила для вас судьба. Звезды подскажут, в каком возрасте по знаку зодиака стоит выйти замуж или женится.

Овен

Рожденные по этим знаком могут заключить брак, как только почувствуют любовь. Для хорошего брака им необходимо быть финансово и эмоционально готовыми к созданию семьи, идеальный возраст - 35 лет.

Телец

Представители этого знака известны своей бдительностью, могут дождаться своего 35-летия, чтобы жениться. Это позволяет им чувствовать нужную стабильность.

Близнецы

Люди, родившиеся под знаком Близнецов, готовы пойти под венец с 25 лет. Они действительно отличаются своей верностью в любви.

Рак

Уроженцы этого знака могут сделать серьезный шаг до 30 лет, чтобы продемонстрировать свою преданность избраннику.

Лев

Рожденные под созвездием Льва известны своим темпераментом. Они могут размышлять о браке до 40 лет.

Дева

Этот страстный и чувственный астрологический знак может согласиться надеть кольцо на палец в 26 лет.

Весы

Средний возраст для вступления в брак уроженца Весов - 24 года.

Скорпион

Рожденные под этим знаком не спешат идти под венец, потому что хотят поздно жениться - после 35.

Стрелец

Стрельцы не хотят вступать в брак. Они хотят сохранить независимость и жениться ближе к 40 годам.

Козерог

Рожденный под созвездием Козерога чувствует себя готовым к браку в 30 лет.

Водолей

Для представителей этого знака идеальный возраст для вступления в брак - около 32 лет.

Рыбы

Уроженец астрологического знака Рыб, великий романтик, не боится вступать в серьезные отношения с 22 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

астролог назвала самые опасные дни в июле для всех знаков зодиака.

Сколько часов сна вам нужно по знаку зодиака.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!