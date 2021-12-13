Напряжение в обществе и агрессия власти: гороскоп для Украины на 13-19 декабря
Люди будут проявлять активность и в обществе будет расти напряжение, а в экономике будет происходить оживление, возможно, за счет праздников. Власть же может действовать агрессивно и сократить расходы на определенные статьи.
Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для Украины на картах таро на 13-19 декабря. Детальнее читайте дальше.
Общество. Люди проявляют активность, постоянно находятся в движении, все время куда-то бегут, о чем-то беспокоятся, растет градус напряжения, и сейчас многие склонны к нервным срывам именно из-за этого обострения страстей.
Политика. Возможны прикручивания гаек вплоть до определенных агрессивных действий со стороны властей или их институтов. Также речь может идти о сокращении расходов, ограничении финансирования на определенные статьи, но это будет не экономия, а рычаги влияния.
Экономика. Происходит определенная активизация, оживление, возможно, за счет приближающихся праздников, улучшается наполнение бюджета, люди больше всего покупают и появляется надежда на выход из кризисного состояния.
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