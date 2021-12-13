Напряжение в обществе и агрессия власти: гороскоп для Украины на 13-19 декабря

Люди будут проявлять активность и в обществе будет расти напряжение, а в экономике будет происходить оживление, возможно, за счет праздников. Власть же может действовать агрессивно и сократить расходы на определенные статьи.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для Украины на картах таро на 13-19 декабря. Детальнее читайте дальше.

Общество. Люди проявляют активность, постоянно находятся в движении, все время куда-то бегут, о чем-то беспокоятся, растет градус напряжения, и сейчас многие склонны к нервным срывам именно из-за этого обострения страстей.

Политика. Возможны прикручивания гаек вплоть до определенных агрессивных действий со стороны властей или их институтов. Также речь может идти о сокращении расходов, ограничении финансирования на определенные статьи, но это будет не экономия, а рычаги влияния.

Видео дня

Экономика. Происходит определенная активизация, оживление, возможно, за счет приближающихся праздников, улучшается наполнение бюджета, люди больше всего покупают и появляется надежда на выход из кризисного состояния.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Бурный роман или ссоры: любовный гороскоп на декабрь.

Два знака зодиака получат высокую должность: карьерный гороскоп на декабрь.