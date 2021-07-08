Найдите свой аромат: какие духи подходят вам по знаку зодиака

Из пяти чувств нюх наиболее неразрывно связан с воспоминаниями и эмоциями. Мир астрологии также может быть полезным проводником для поиска аромата, который подходит вам в соответствии с вашими чертами характера.

Чтобы облегчить поиск подходящих духов, парфюмер Джулия Зангрилли использовала свой опыт, чтобы определить ноты, которые лучше всего гармонируют с энергией каждого астрологического знака.

Овен

Рожденные под этим знаком очень яркие и энергичные. Вам нужен извивающийся аромат, отражающий вашу смелость и общительность. Чтобы передать огненную энергию Овна, парфюмер рекомендует теплые и пряные ноты, такие как черный перец, с отчетливо мужской базой. Романтичный цветочный аромат с мягкой чувственной базой поможет уравновесить этот огненный знак.

Телец

Тельцы - верны и романтичны. Вам нужен глубокий и землистый аромат с теплыми и успокаивающими нотками. Вам подойдут нежные и драгоценные ароматы, такие как фиалка, с пышной зеленой базой.

Близнецы

Близнецы любопытны и креативны. Вам нужен бунтарский аромат, который выражает ваши многочисленные грани и вашу свободную и богемную сущность. Ваш стиль аромата: игристые и освежающие ноты зеленого коньяка на древесной базе. Парфюмер советует вам выбирать экзотические и огненные ароматы.

Рак

Это очень эмоциональный знак, которому нравится создавать воспоминания. Вам нужны очень сладкие и медовые духи. Ваш парфюмерный стиль: мягкий, сладкий и ванильный аромат. Вам стоит выбирать резкие ароматы с дымными нотами на теплой и успокаивающей основе.

Лев

Щедрый, уверенный в себе Лев, который любит быть в центре внимания, должен иметь изысканный и роскошный парфюм. Ищите четкие цитрусовые ноты, такие как бергамот, с базой из свежего древесного мускуса. Чтобы сбалансировать энергию вашего знака, парфюмер Джулия Зангрилли предлагает водные или белые мускусные ноты со свежей и зеленой базой.

Дева

Девам нравятся простые, чистые и минималистичные вещи во всех областях. Для вас аромат должен быть легким и элегантным. Чтобы направить энергию Девы, парфюмер рекомендует острые фруктовые ноты, смешанные с землистой базой.

Весы

Это самый эстетичный и изысканный знак зодиака. Вам нравится быть в тренде, и вы привлекаете всех, как магниты, своим природным шармом. Ваш парфюм должен быть настоящим букетом цветов. Используйте романтические ароматы на основе цветов, таких как розы, с мягкой чувственной базой. И наоборот, вы можете попробовать теплые, пряные и более мужские ароматы.

Скорпион

Вам нужен аромат, который был бы одновременно сильным и сладким. Используйте интенсивные ноты, также обратите внимание на мягкие, тонкие ноты, подкрепленные пышной зеленой базой, они могут помочь направить энергию Скорпиона.

Стрелец

Представители этого знака оптимистичны и свободолюбивы. Этот огненный знак любит приключения и неожиданности, которые он ищет в своих путешествиях. Выберите сильные, огненные ноты на мускусной базе.

Козерог

Вы предпочитаете классические ароматы, которые дарят вам безмятежность, комфорт и безопасность, а также поднимают настроение. Запах должен быть легким и минеральным, чтобы не беспокоить вас во время работы.

Водолей

Для Водолеев-бунтарей лучшим парфюмом будет что-то загадочное, эзотерическое и оригинальное. Отдайте предпочтение водным нотам, напоминающим свежевыстиранное белье или сущность океанского бриза. Чтобы сбалансировать энергию этого знака, попробуйте четкие цитрусовые ноты.

Рыбы

Вы великий идеалист, который всегда предпочитает видеть стакан наполовину полным. Вы оказывает успокаивающее и обнадеживающее влияние на близких. Парфюмер Джулия Зангарелли советует вам искать сладкие и свежие ароматы. Если вы хотите сбалансировать свой знак, попробуйте фруктовый зеленый аромат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

четырем знакам не будет везти до 11 июля. Одним не хватит денег, у других дела будут буквально разваливаться на глазах, а кому-то грустно и они будут стремиться к изменениям.

Согласно исследованию ученых, Близнецы являются самыми умными из астрологических знаков. Именно среди них чаще всего встречаются нобелевские лауреаты.

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