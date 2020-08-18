На Спаса 19 августа можно исполнить желания и получить защиту – астролог

19 августа 2020 года можно провести обряды на исполнение желаний и получение помощи Высших Сил.

Об этом OBOZREVATEL рассказал астролог, нумеролог Игорь Мехеда. "Три религии считают этот день священным. Его смысл – защита людей Высшими Силами. Считается, что в этот день небо открыто, и можно просить любую защиту", – пояснил он.

Так, 19 августа православные христиане отмечают Преображение, приверженцы ведической веры – день Богов Спасов. В индуизме этот день также праздничный.

Игорь Мехеда рассказал о ритуалах, которые можно выполнить 19 августа.

Поскольку в этот день на небе можно наблюдать три метеорных потока, "что отсылает нас к идее Троицы", "можно провести обряд на снятие всего негатива". "Необходимо взять воду из трех источников, влить ее в один сосуд и выпить. Для усиления троичности это можно сделать 19 числа в 19 часов 19 минут", – порекомендовал он.

Поскольку 19 августа 2020 года совпадает с новолунием, а Луна будет находиться в знаке плодородия – Девы, можно провести обряд загадывания желаний с обращением к Матери-земле. Для него потребуется небольшая корзина, яблоки, мед и виноград. Этот "подарок" силам природы следует оставить в лесу или пустить по реке.

Одновременно следует загадать желание, мысленно обращаясь к ним: "Я дарю силам природы подарок, а взамен прошу для себя это, это и это", – пояснил астролог.

По его словам, проводить обряды можно весь день 19 августа, ночь на 20 августа и утро 20 августа. "Если сделать утром в четверг, все равно будет работать", – подчеркнул Игорь Мехеда.

Как писал OBOZREVATEL, ранее он сообщил о том, что дата 8 августа 2020 года символизирует "врата между мирами". В этот день каждый получил возможность изменить судьбу.