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На Китайский Новый год можно сделать оберег на здоровье, – астролог

1.4т
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На Китайский Новый год 12 февраля можно изготовить оберег для укрепления здоровья.

Об этом OBOZREVATEL рассказала астролог Эфа Форина. Она предложила авторский ритуал, для которого потребуется два новых полотенца и 5 мандаринов.

"Необходимо купить одно банное полотенце и одно маленькое, кухонное, небольшое. И пять мандаринов. 12 февраля кладем это все на поднос – сначала большое полотенце, сверху маленькое и на самый верх мандарины. Сверху насыпаем 12 чайных ложек риса и оставляем на ночь до 13 февраля", – пояснила она.

На следующий день, 13 февраля, мандарины необходимо убрать, рис вытряхнуть на улице, а полотенца использовать, когда нездоровится.

"Когда вы чувствуете большие эмоциональные всплески, когда вы чувствуете, что кто-то оказывает на вас энергетическое влияние или что-то еще, можно умыться, принять душ или ванную и вытереться этим полотенцем", – посоветовала Эфа Форина.

"Маленькое полотенце всегда можно носить с собой, например, на работу", – добавила она.

Но при этом каждый набор полотенец – сугубо индивидуальный, им должен пользоваться только один человек. "Придется сделать этот набор для каждого члена семьи", – заметила она.

"Мандарины нужно съесть. Если вы не любите мандарины или у вас на них аллергия, ими нужно угостить людей, к которым вы имеете приятное расположение духа", – уточнила астролог.

Как писал OBOZREVATEL, ранее астролог и нумеролог Игорь Мехеда озвучил советы, как лучше всего встретить год Белого Металлического Быка, что следует и чего не следует делать 12 февраля.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Китайский Новый год Эксклюзив
Персона
Эфа Форина
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