Больше всего шансов на финансовую удачу откроются рожденным под знаком Близнецов, Весов, Козерога. При этом у каждого будет свой "канал" финансовых прибылей. У Близнецов – благодаря их знаниям, информированности, связям и общением с дальними краями, у Весов – благодаря их мастерству, творческим работам, креативности и управленческому видению, у Козерогов – как результат опыта, а также прошлогодних действий, поисков и достижений.

Волну финансового всплеска имеют шанс поймать рожденные под знаком Овна, Стрельца и Девы. Главное – не сидеть сложа руки, а целенаправленно работать в желаемом направлении, и Фортуна даст ключи удачи.

Рыбы будут весьма активны, напористы и удачливы в финансах в период с мая по июль. При этом будут не только усердно зарабатывать деньги, а также не менее усердно их тратить. Рыбам не стоит забывать, что разумность - главное качество финансовой стабильности.

Тельцам увеличение дохода обеспечит не только работа, но и возможность карьерного роста.

Ракам весною и летом Судьба будет с легкостью пополнять кошельки и бумажники. причем это будут не только кровно заработанные деньги: вероятны выигрыши, помощь от благотворительных организаций и прочие милые сюрпризы от партнеров и близких.

Водолеев также звезды наградят удачей: одних ждет повышение по службе, другим представится шанс перейти на более высокооплачиваемую работу.

Весь 2021 год в общем своем характере отличается большей стабильностью и открытостью, более широкими возможностями и перспективами для финансового роста, чем прошедший 2020 год. Поэтому те, кто держит руку на пульсе времени, а также кто проявит трудолюбие, упорство и силу характера, получит достойное вознаграждение от Хозяина года Белого Быка.

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