Можно потерять деньги и попасть в беду: астролог назвал самые опасные дни в июле

Для того чтобы преуспеть в июле во всех сферах жизни, важно заранее знать, в какие дни возрастают риски. В эти даты с вами может произойти беда. Все знаки зодиака будут ощущать финансовую нестабильность в некоторые дни июля.

Об этом заявил астролог Astrology.com и Horoscope.com Кайл Томас. По его словам, зная о самых опасных днях месяца, звездные знаки смогут спланировать свои дела правильно.

Неблагоприятные дни в июле 2021 года для всех знаков зодиака:

Овен: 1, 3, 6, 8, 17, 25, 26, 27;

Телец: 1, 2, 3, 6, 8, 17, 25, 28, 29, 30;

Близнецы: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 17, 25, 31;

Рак: 1, 3, 6, 7, 8, 17, 25;

Лев: 1, 3, 6, 8, 9, 10, 17, 25;

Дева: 1, 3, 6, 8, 11, 12, 17, 25;

Весы: 1, 3, 6, 8, 13, 14, 17, 25;

Скорпион: 1, 3, 6, 8, 15, 16, 17, 25;

Стрелец: 1, 3, 6, 8, 17, 18, 19, 25;

Козерог: 1, 3, 6, 8, 17, 20, 21, 25;

Водолей: 1, 3, 6, 8, 17, 22, 23, 25;

Рыбы: 1, 3, 6, 8, 17, 24, 25.

По словам астрологов, усиленное взаимодействие Солнца и Луны между собой провоцирует негативные события в жизни людей. Благоприятными лунными днями являются дни, когда на небе создается аспект в 60 или 120 градусов между Солнцем и Луной.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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