Можно потерять деньги и попасть в беду: астролог назвал самые опасные дни в июле

Для того чтобы преуспеть в июле во всех сферах жизни, важно заранее знать, в какие дни возрастают риски. В эти даты с вами может произойти беда. Все знаки зодиака будут ощущать финансовую нестабильность в некоторые дни июля.
Об этом заявил астролог Astrology.com и Horoscope.com Кайл Томас. По его словам, зная о самых опасных днях месяца, звездные знаки смогут спланировать свои дела правильно.
Неблагоприятные дни в июле 2021 года для всех знаков зодиака:
Овен: 1, 3, 6, 8, 17, 25, 26, 27;
Телец: 1, 2, 3, 6, 8, 17, 25, 28, 29, 30;
Близнецы: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 17, 25, 31;
Рак: 1, 3, 6, 7, 8, 17, 25;
Лев: 1, 3, 6, 8, 9, 10, 17, 25;
Дева: 1, 3, 6, 8, 11, 12, 17, 25;
Весы: 1, 3, 6, 8, 13, 14, 17, 25;
Скорпион: 1, 3, 6, 8, 15, 16, 17, 25;
Стрелец: 1, 3, 6, 8, 17, 18, 19, 25;
Козерог: 1, 3, 6, 8, 17, 20, 21, 25;
Водолей: 1, 3, 6, 8, 17, 22, 23, 25;
Рыбы: 1, 3, 6, 8, 17, 24, 25.
По словам астрологов, усиленное взаимодействие Солнца и Луны между собой провоцирует негативные события в жизни людей. Благоприятными лунными днями являются дни, когда на небе создается аспект в 60 или 120 градусов между Солнцем и Луной.
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