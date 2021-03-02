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Игорь Мехеда
Игорь Мехеда
Астролог, нумеролог Все статьи автора

Мистический день 03.03.21

1.1т
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С точки зрения нумерологических дисциплин, 2021 год тесно связан с числом три. Почему? 21 год третьего тысячелетия содержит в себе 3 как сумму цифр года. 21 (2+1=3). Кроме того, число 21 – это три семерки, 7+7+7=21.

Три семерки в эзотерике обозначают, во-первых, добрые силы, которые контролируют Вселенную и не дают проявляться враждебным, зловещим и разрушительным силам. Во-вторых, создают тройную удачу (7 – число удачи, три семерки – удача распространяется по всем трем направлениям во Вселенной – Небо, Земля и Подземный мир (Инь-Янь-Дао, Явь-Навь-Правь).

Если же сложить все цифры года (2021), то получаем число 5 (энергию).

Здесь знаменателен третий месяц года и его третье число (03.03). 03.03.2021 – дата содержит три тройки – две открытые и одну скрытую. И важным также является число 5. (Помним, что число ангелов и духов-хранителей в разных духовных учениях – это число 555).

Полная сумма цифр года – 5, числа 21 – 3. Поэтому точки, содержащие пять троек, должны быть чрезвычайно могущественны в плане влияния на судьбы и исполнение желаний.

Почему? 1 – начало. 2 – единство и борьба противоположностей, неуравновешенность, потеря равновесия. 3 – устойчивость.

Соединение единицы и двойки преодолевает неуравновешенность, создает стабильность. Вспомним даже математику – через любые три данные точки, не лежащие на одной прямой, проходит одна и только одна плоскость. Если три точки плоской фигуры принадлежат плоскости, то и вся фигура принадлежит плоскости.

И в теологии многих духовных учений Абсолют рассматривается как троичность (Троица, Триглав, Тримутри, Троян, Тришула и т.д.). Именно поэтому тройка обеспечивает стабильность и может быть фактором, помогающим желанию исполниться.

Поэтому можно загадать желания – просто озвучить их в своем внутреннем мире. Благоприятные точки во времени для этого будут: 03.03.2021 в 00:33, и 03.03.2021 в 03:03.

Интересно также и то, что некоторые конфессии христианства (как ранее многие общины первых христиан) отмечают Рождество не 25 декабря, как Католическая церковь, и не 7 января, как Православная церковь, а 3 марта по современному календарю. И это добавляет дню 3 марта мистичности.

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Игорь Мехеда Игорь Мехеда
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