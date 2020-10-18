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Людмила Халанская
Людмила Халанская
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Местные выборы и астрология: в чем проблема

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Местные выборы в 2020 году в Украине проходят на фоне неблагоприятных планетарных аспектов, в период ретроградного Меркурия. Верховную Раду в июле 2019 года мы выбирали при таких же астрологических обстоятельствах.

Вообще, очень часто важные политические события в нашей стране происходят в совершенно неподходящее, с астрологической точки зрения, время. Что уж говорить о выборах, если даже само новое государство Украина было официально рождено в августе 1991 года под влиянием негативных астрологических показателей...

Кроме ретроградного Меркурия, в обратном движении сейчас находится также Марс. Обе эти планеты играют существенную роль в формировании начатых под их руководством дел. Ретроградная фаза этих планет не подходит для новых важных процессов. Ретро – путь назад, в прошлое, а не в будущее, невозможность достичь успеха или немалые трудности и препятствия в делах.

Кроме того, сам гороскоп Украины имеет негативный резонанс с астрологическими показателями дня выборов. Это еще более неблагоприятно для будущей судьбы местных органов власти, чем ретроградность планет. Ведь касается это не вообще всех, а непосредственно гороскопа нашего государства.

Поэтому надеяться на позитивные изменения в связи с нынешними выборами не стоит.

Вообще, астрология говорит, что по крайней мере до 2024 года ожидать существенных сдвигов в Украине, к сожалению, не приходится. Даже если изменятся фамилии всех чиновников, это не приведет к реальным изменениям в стране.

Впрочем, не стоит расстраиваться, ведь следующие четыре года мы должны потратить на полезное дело: дальнейшее формирование гражданского общества, без которого положительные изменения вообще невозможны. Мы уже определенный период находимся под действием астрологических аспектов, влияющих на осознание нации, трансформацию ее идеологии и мировоззрения. Но это долговременные аспекты, поэтому процесс пока далек от завершения.

Поэтому не теряем время и работаем над собой, над своей гражданской ответственностью, ведь единственным источником власти в Украине является народ.

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Местные выборы в Украине 2020 Эксклюзив
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