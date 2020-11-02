Любовный прогноз по картам Таро для всех знаков зодиака на ноябрь: кому повезет

В ноябре Тельцы, Раки и Весы будут скучать в одиночестве, а вот Овны, Львы и Скорпионы – в парах кайфовать.

Прогнозист-таролог Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL поделились любовным прогнозом по картам Таро для всех знаков зодиака на месяц.

Овен

Личная жизнь порадует спокойствием и равновесием настолько, что вы не захотите ничего менять, даже если представится такая возможность. Да и зачем менять такое милое, знакомое и хорошо изученное шило на неизвестного происхождения мыло?

Телец

То ли осень на вас так влияет, то ли так складывается жизнь, что сейчас нужно с чем-то или кем-то расстаться, и от этого будет немного грустно. Возможно, вы слишком понадеялись на кого-то и сейчас прощаетесь со своими иллюзиями.

Близнецы

Берите всю ответственность в свои руки, не ждите милостей от природы, и будьте руководителем не только своей судьбы, но и отношений. Именно от вашей смелости и решительности сейчас зависит ваша личная жизнь, поэтому будьте инициативны и креативны.

Рак

Для кого-то это будет ощущение одиночества и неприкаянности, а кому-то отсутствие партнера кажется счастливым случаем, но в ноябре вы больше времени проводить наедине с собой, в размышлениях и поисках своего места в этой жизни.

Лев

Ноябрь – месяц сюрпризов. Здесь и подарки разные неожиданные от законных партнеров, любимых или поклонников, здесь и внезапные предложения интересно провести время, здесь даже деньги какие-то есть, поддержка в работе и своевременные советы или удачно созданные обстоятельства.

Дева

Ох и везет вам в личной жизни! Вы вытаскиваете, или уже вытащили, счастливый билет и у вас в партнерах замечательный человек, к которому многим, как до неба. И в этом месяце вы можете в который раз удивляться и восхищаться тем, как у вас все невероятно удачно складывается.

Весы

Вам не до отношений сейчас, с собой бы разобраться, с собственными стремлениями и препятствиями. Поэтому, даже если вы живете в паре, то велика вероятность дистанцироваться от партнера и погрузиться в себя.

Скорпион

Месяц обещает быть эмоционально наполненным и сексуально активным, когда вы просто излучаете страсть. Возможно, это связано с тем, что именно сейчас начинается ваш персональный год, потому что силы и обаяния у вас хватит на всех.

Стрелец

Сейчас отношения – это больше работа, подчас тяжелая и хлопотная, когда фейерверк страстей превращается в ровное горение домашнего очага. И нужно поддерживать горение этого огня на постоянной основе, все время подбрасывая поленья в костер.

Козерог

Если вы еще не решились на официальное оформление ваших отношений, то ноябрь как раз подходит. Впрочем, подходит он и для того, чтобы спокойно жить в семье, наслаждаясь всеми преимуществами брака.

Водолей

Робко появляется надежда на любовь и отношения. Вы думаете об определенном человека, мечтаете себе что-то, и вдруг получаете неожиданные знаки внимания с той стороны. И вам самим сложно поверить в то, что такое может быть.

Рыбы

Вы уже готовы поднять свои отношения на более высокий уровень, перевести их из разряда "ой, пусть будет" в формат "ты – лучший (ая) из людей". Ну так не стесняйтесь, делайте что-то в этом направлении, и сами возрождайтесь и меняйтесь к лучшему.

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