Любовный гороскоп на декабрь: кто найдет вторую половинку

В декабре 2020 года у некоторых знаков зодиака активизируется личная жизнь: Тельцы могут найти настоящую любовь, Близнецы будут покорять своим обаянием, а отношения Скорпионов перейдут на новый уровень.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала любовный прогноз для всех знаков зодиака по картам Таро на декабрь.

Овен

Как-то все внезапно приостановилось и теперь ваша личная жизнь уже не кажется бурной и радостной, какой была еще некоторое время назад. То ли партнер ушел в игнор, то ли вы несколько охладели. А может, это и к лучшему.

Телец

Начинается нечто новое и прекрасное, вы вновь испытываете яркие чувства , новая любовь может полностью занять ваше сердце, затмив все другие увлечения и жизненные направления.

Близнецы

Активизируется личная жизнь благодаря тому, что вы сейчас очень привлекательны, уделяете себе больше внимания и никто уже не может устоять перед вашим обаянием и очарованием.

Рак

В голову приходит блестящая идея начать все сначала. И это могут быть как совсем новые отношения, так и возобновление прежних. Главное – не наступать на прежние грабли и учитывать опыт прошлых ошибок.

Лев

Отношения возобновляются и укрепляются. Прежние поклонники и поклонницы вдруг вспоминают о вас и начинают обрывать телефон и переполнять мессенджеры признаниями, намеками и прямыми предложениями.

Дева

На сердце у вас уже давно царит праздничное настроение и это неспроста, ведь с праздниками у вас связано немало теплых воспоминаний и именно они способны положить начало новой любви или возобновить прежние страсти.

Весы

Пусть каждый день, проведенный с вашей любовью, будет наполнен прекрасными чувствами, наслаждайтесь каждым моментом с партнером, не старайтесь спешить и перепрыгивать, ведь главное не результат, а процесс.

Скорпион

Вы горазды на новые и оригинальные придумки, которые помогут вам поднять ваши отношения на новый уровень, стать еще ближе с вашими любимыми. Совместные будни и праздники, особенно если их правильно подготовить, творят чудеса.

Стрелец

Общений в декабре будет очень много – вы просто нарасхват. Тут и деловые контакты, и свидания, и просто милая болтовня ни о чем, которая вполне может привести к романтическому продолжению.

Козерог

Выберите уже себе партнера, декабрь как раз подходящий месяц для того, чтобы определиться с тем, кто вам действительно дорог, а кто – просто попутчик. А может вы решите остаться бобылем – тоже неплохой выбор.

Водолей

Пусть ваша личная жизнь сейчас не такая яркая и бурная, как могла бы быть, но это спокойствие и равновесие дорогого стоит. Вы таким образом сохраняете свои нервы и вполне гармонично проводите свое время. Сами или с кем-то.

Рыбы

Все, кто находится рядом с вами, стараются сделать вашу жизнь более яркой и счастливой, и вы очень благодарны этим людям и судьбе, которая свела вас вместе и наполнила любовью и светом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всех знаков зодиака на 2021. По ее словам, год обещает многим знакам зодиака настоящий прорыв.