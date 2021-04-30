Любовный прогноз на май: у кого начнутся новые отношения

В мае Раки могут влюбиться и потерять голову, а у Львов и Козерогов появятся новые отношения. Вместе с тем, у Рыб наступит очень благоприятный период для личной жизни, а Тельцов ждут перемены.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила любовный прогноз на картах таро для всех знаков зодиака на май.

Овен

Все возвращается на круги своя, в том числе и любовные отношения. И те чувства, которые у вас были в далеком прошлом, сейчас могут вспыхнуть с новой силой и вы, вспомнив былое, решите возобновить былую любовь.

Телец

В личной жизни грядут изменения, появляются новые предметы страсти, чувства, привязанности, поклонники. На вас, конечно, это не очень похоже, но сейчас вы готовы действовать и что-то менять в своих отношениях.

Близнецы

В вас просыпается такая страсть к жизни, такой заряд уверенности и желания покорять этот мир, что окружающим не остается ничего другого, как завороженно следовать за вами и влюбляться в вашу страстность и силу.

Рак

Можете нечаянно влюбиться и просто потерять голову. Ну как же тут устоять, когда рядом появляется достойнейший человек, преисполненный самыми блестящими качествами, и который внешне очень притягателен.

Лев

Новые отношения, которые появляются в вашей жизни, стимулируют вашу фантазию. Вы продумываете все свое совместное будущее, мечтаете о милом доме, мысленно проживаете все ваши праздники, заботы и радости.

Дева

Вы любите и любимы, и в этом месяце убедитесь, что ваш выбор был сделан правильно. И те подарки, сюрпризы и внимание, которые вы получаете, свидетельствуют о том, что ваши отношения развиваются.

Весы

Скука – один из худших врагов отношений. И сейчас вам уже надоедает ваша личная жизнь и те люди, которые с ней ассоциируются. Но изменить что-то вы не готовы. Так что пока все персонажи и обстоятельства остаются прежними.

Скорпион

К счастью, проходят времена бурных проявлений эмоций, когда вы могли быть очень взрывными и даже агрессивными. И оказывается, что любить можно и спокойно, не приводя в бешенство партнера.

Стрелец

Вы сейчас очень осторожны и цените тех, кто рядом, и вы не готовы проверять чувства и рисковать отношениями. Поэтому и слова более тщательно подбираете, и комплименты чаще говорите, и партнеру всячески помогаете.

Козерог

Возможно, именно сейчас вы встретите того самого человека и испытаете то самое большое чувство, о котором пишут стихи и слагают легенды. И вы это поймете буквально с первого взгляда, брошенного мимолетом.

Водолей

У вас есть надежные, проверенные временем и обстоятельствами отношения, так сказать, надежный тыл, и вы не нуждаетесь больше ни в чем – ни в новых острых ощущениях, ни в дополнительной стимуляции.

Рыбы

Наступает очень благоприятный период для личной жизни. Вокруг появляются дополнительные соблазны, вы получаете ото всюду знаки внимания и даже вполне конкретные предложения, если не руки и сердца, так совместного досуга.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021 год. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.

В 2021-ом Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

Согласно прогнозу таролога, 2021-й окажется для Близнецов достаточно активным и насыщенным. Всех представителей знака ждут изменения и вызовы.

Вместе с тем, Овнов в 2021-м, по словам Соломки, ожидают не только финансовые трудности, но и разочарования.

Для Дев 2021-й станет периодом обучения, освоения новых профессий и прибыли, а у Львов год должен пройти в постановке задач, планировании и работе.

Главное, что нужно запомнить Весам, – в 2021 году необходимо беречь деньги, поскольку с ними могут возникать сложности, отметила Соломка.

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