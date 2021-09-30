Любовный гороскоп на октябрь: кто начнет новые отношения, а кто захочет одиночества

В октябре 2021 года у Близнецов могут возникнуть сомнения относительно нынешнего партнера, Скорпионы и Водолеи могут решиться на новые отношения, а Стрельцам захочется свободы. В то же время Овнам посоветовали взять все в свои руки, а не пускать на самотек, а Тельцам – не верить словам, а опираться на реальные поступки.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила любовный гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на октябрь. Кому напомнит о себе бывший партнер, а кого ждут перемены в личной жизни, читайте дальше.

Овен

От вас зависит, будете ли вы сейчас успешны в своей личной жизни. Если пустить все на самотек и позволить все происходить само собой – ничего не будет. В общем, берите власть в свои руки и действуйте первыми.

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Телец

Большая вероятность поддаться на обольстительные речи и поверить в золотые горы, которые вам обещают. Но сейчас вам лучше судить не по словам, а по поступкам, хоть и небольшим, но все же конкретным шагам.

Близнецы

Вы не уверены в том, что ваш нынешний партнер – именно тот человек, который вам нужен. И сейчас вам очень нужна пауза в отношениях для того, чтобы понять, стоит ли вам продолжать, или пора уже все прекратить.

Рак

Активизируйте свои чувства, особенно, если ваши отношения длятся уже не один год и вы настолько притерлись, что иногда не замечаете друг друга. Сейчас важно добавить немного перчинки, новизны и прочих возбуждающих, но разрешенных законом, средств.

Лев

Прошлые воздыхатели напоминают о себе и уже от вас зависит, станет ли это продолжением отношений или вы окончательно ставите крест на этом человеке. И хотя говорят, что нельзя дважды войти в одну воду, все же подумайте.

Дева

Если вашим отношениям уже много лет и они неоднократно были проверены на прочность, то сейчас они могут внезапно вспыхнуть с новой силой и вы в который раз убеждаетесь, что не зря выбрали такого человека.

Весы

Ваша неуемная энергия и яркая харизма завоевывают сердца людей – поклонники и поклонницы падают к вашим ногам штабелями. Поэтому можете рассчитывать и на победу над тем единственным сердцем, которое вы так хотите завоевать.

Скорпион

Личная жизнь может претерпеть значительные изменения – вы решитесь на новые отношения и это будет хоть и очень эмоционально, но очень уместно и своевременно. И вы поймете, что на верном пути, почувствовав прилив сил.

Стрелец

Иногда одиночество – это свобода, а не проблема. И в октябре вам захочется вот этой свободы, когда рядом никто не нависает. И, если вы пока не создали пару, не торопитесь с изменением статуса.

Козерог

Внезапная встреча способна всколыхнуть ваши эмоции и зажечь именно ту искру в сердце, которая и превратится в любовь, заполнив светом всю вашу жизнь. В общем, смотрите в оба – есть шанс встретить судьбу.

Водолей

У вас сейчас есть все шансы найти достойную пару и устроить личную жизнь, если пока в этом вопросе имеется пробел. Впрочем, не стоит отваживаться на какие-то изменения, если место рядом с вами уже занято.

Рыбы

Можете считать себя счастливыми и успешными в вопросах любви – ваши близкие и любимые не дают вам повода для беспокойства, наоборот, всячески вас поддерживают, любят, ценят, хвалят и балуют.

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