Любовный гороскоп на март: Девы будут ходить на свидания, а Скорпионы получат предложение

В марте 2021-ого года многим знакам зодиака будет везти в любовных делах. В частности, Овнам и Весам станет еще комфортнее и душевнее в объятиях второй половинки, Козероги опять вспомнят о прошлых чувствах, а Дев ждут свидания. Тельцам же придется приложить усилия для построения романтических отношений.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила любовный гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на март.

Овен

Общение будет милым и душевным, с взаимной симпатией и определенной долей конструктива, когда нет тех странных недомолвок и недоразумений на ровном месте. А есть любовь и комплименты, взаимное уважение и благодарность.

Телец

Будете работать над собой и над отношениями – что-то изучать, говорить, планировать, расспрашивать партнера, делать какие-то взаимные шаги для того, чтобы обоим было комфортно в отношениях. Действительно, это какой-то титанический труд для совместного блага.

Близнецы

Вы не ждете чего-то нового, не ищете приключений, а цените тех, кто рядом с вами. И пытаетесь найти в партнере какие-то положительные черты, или новые аспекты, которые вас бы привлекли с новой силой. В конце концов, вы благодарны за верность и надежность.

Рак

Вам захочется как-то освежить свои эмоции, придать им больше драйва. Вас потянет на знакомства, свидания, поиски родной души, может даже иногда это будет похоже на авантюру, потому что очень уж захочется приключений.

Лев

Ваша активность проявляется во всех сферах, в том числе и в личной, и вы сейчас успеваете и имидж себе менять, и глазки строить, на свидания ходить, и в семье все успевать, и по работе не отставать. Еще и на работе служебные романы заводить.

Дева

Возможно, в этом месяце вам будет не слишком везти с деньгами, но зато повезет в любви. У вас намечаются встречи и свидания с замечательными людьми, которые будут вами очарованы, вы будете любить и чувствовать себе любимыми.

Весы

Ваши чувства теплые и надежные, вам достаточно комфортно в объятиях вашего партнера. И приятно, что вам хорошо с любимыми и в быту, и в работе, и на отдыхе в теплых краях, на который вы можете отправиться в этом месяце.

Скорпион

Будьте готовы к интересным предложениям, и пусть они будут не очень деловые, зато очень приятные. И среди этих предложений может быть такое, что изменит всю вашу дальнейшую жизнь и заставит совсем иначе посмотреть на будущее.

Стрелец

Для вас это месяц праздников и знаменательных дат, как личных, так и семейных. И вы тщательно к ним готовитесь, отмечаете, радуетесь. А те, кто пока свободен, имеют все шансы встретить свою любовь на каком-то веселом мероприятии или просто на улице.

Козерог

Прошлые связи и чувства напоминают о себе. Вы встречаете старую любовь или начинаете более близкие отношения с давними знакомыми, которых знаете сто лет и к которым вдруг почувствовали невыносимую тягу.

Водолей

У вас март может оказаться не слишком романтичным. Напротив, возможно, захочется залечь на дно и не встречаться ни с кем, не проявлять никакой активности. То ли вам витаминов не хватает, то ли желания, то ли голова сейчас другим занята.

Рыбы

О других думать совсем не хочется, и вы не понимаете всего этого ажиотажа вокруг весны и романтики. Потому что вам бы для начала с собой разобраться, со своими чувствами и желаниями. Потому что сегодня хочется на ручки, а завтра – стукнуть кого-то.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.

Также таролог рассказала, что в 2021 году у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.