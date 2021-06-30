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Любовный гороскоп на июль: кто устроит личную жизнь

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В июле у Близнецов может начаться романтическая история, Тельцы будут пользоваться вниманием противоположного пола, а Ракам и Рыбам в этом месяце придется сделать важный выбор в отношениях. Все стабильно на любовном фронте будет у Дев, а перед Стрельцами откроются новые возможности устроить свою личную жизнь.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила любовный гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на июль.

Овен

Месяц будет настолько удачным, что вы даже успеете отдохнуть с вашими любимыми или с семьей, насладиться всеми преимуществами лета и романтическими вечерами и ночами. И все это будет очень увлекательно и возбуждающе.

Телец

Вы словно притягиваете к себе любовь и в июле можете рассчитывать на повышенное внимание своих поклонников, как давних знакомцев, так и новых. Более того – вы получите признание и вполне конкретные предложения.

Близнецы

Может начаться романтическая история, даже если вы уже на себе поставили крест. А тут вдруг появляются интерес, чувства, переживания, вздохи, словом самое-самое начало чувств, на которые вы совсем не ожидали.

Рак

Наступает время выбора и вы должны решить, куда дальше двигаться в вашей личной жизни – оставаться в старых отношениях, или решаться на новые, или вообще отдать предпочтение осознанному одиночеству, потому что вам никто не нужен.

Лев

Вы не слишком вежливо и скромно себя ведете, но иногда можно и не считаться с правилами или условностями, особенно, когда дело касается любви. Главное, не слишком увлечься и не превратить всю жизнь на потакание собственным прихотям.

Дева

Ваши отношения стабильны, и это одно из преимуществ вашей нынешней жизни. В принципе, вас все устраивает, вы доверяете партнеру, как самим себе, окружены вниманием и любовью. И, кажется, это чуть ли не один-единственный жизненный сектор, которым вы довольны.

Весы

Различные встречи, на которые будет для вас богатым июль, иногда могут иметь романтическое продолжение. И у вас будет возможность и содержательно проводить время, и выбирать себе достойного партнера или партнершу.

Скорпион

Вы бы и не против что-то изменить в личной жизни, а также уже посматриваете в сторону новых возможностей, но пока сил для изменений недостаточно. И вы можете помечтать, что-то спланировать, подготовить, так сказать, надежную платформу на будущее.

Стрелец

Перед вами открываются новые возможности устроить свою личную жизнь. И претендентов или претенденток будет много, вам остается только определиться с тем, кто вам действительно больше всех нравится.

Козерог

Ваша личная жизнь будет похожа на какой-то праздник – и вам радостно, и люди счастливы, и настроение у всех вокруг прекрасное. И это только потому, что у вас в этом плане – все в порядке. Словом, будете счастливы, и зарядите всех вокруг.

Водолей

В этом месяце вам будет не до любви и всевозможных романтических тем. Мысли сосредоточены на другом, и обстоятельства складываются так, что лучше вам заняться другими вопросами, чем распыляться на несколько направлений.

Рыбы

Наблюдается не слишком спокойная ситуация, вы можете решиться именно в июле разорвать отношения или, наоборот, отправиться навстречу своему счастью и переехать поближе к своей любви или семье, словом, движетесь в каком-то направлении.

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологический прогноз
Персона
Ольга Соломка
Место
Украина
Теги
Гороскопы Таро
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