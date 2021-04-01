Любовный гороскоп на апрель: у кого могут начаться новые отношения

В апреле у Близнецов могут начаться новые отношения, Раки, Рыбы и Козероги будут ходить на свидания, а Стрельцам стоит посмотреть на себя под другим ракурсом.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила любовный прогноз на картах таро для всех знаков зодиака на апрель.

Овен

Вы пребываете в неком любовном тумане, что позволяет вам не видеть ясно недостатки вашего избранника или избранницы, зато явно преувеличиваете достоинства и приписываете то, чего и в помине нет.

Телец

Давние приятели или приятельницы напоминают вам о себе. И невинные слова могут всколыхнуть былые воспоминания и вы решите вернуть старые чувства и повторить этот опыт. А может – это начало нового романа...

Близнецы

Где-то на горизонте замаячат новые отношения. Ваши встречи с новыми людьми или давними поклонниками могут быть чреваты стартом бурного романа. Так что приводите себя в порядок и готовьтесь к романтической весне.

Рак

Сейчас вы просто нарасхват и различные романтические предложения будут вас просто преследовать – кто-то на свидания приглашает, кто-то – на полезные мероприятия, а кое-кто и предложения руки и сердца делает.

Лев

Не самое лучшее время для каких-то любовных отношений, да и вообще различных контактов, от которых вы будете больше уставать, чем наполняться. Вам сейчас больше хочется уединиться, спрятаться от всех и уделить внимание себе.

Дева

Сейчас вы с осторожностью относитесь ко всем вопросам личных отношений. Особенно, если на ваше внимание претендуют новые знакомые, которые еще не прошли у вас экзамены и которым вы пока не слишком доверяете. Очень уж не хочется опять обжечься.

Весы

Вам, как опытным ловеласам и серцеедам, в этом месяце будет очень легко управляться с чувствами людей, вы же имеете достаточно опыта, чтобы привлечь к себе внимание, удержать его и завоевать сердца.

Скорпион

Вы сейчас легко достигаете своих целей даже в личных отношениях, кружите головы, очаровываете, привязываете и вообще делаете все, что хотите с сердцами людей. Кажется, что нет такого человека, которого бы вы не смогли взять в любовный плен.

Стрелец

Старые связи не позволяют вам двигаться вперед, вы очень зависимы от этих давних отношений и не можете себе даже представить, что может быть совершенно по-другому. Постарайтесь посмотреть на себя и ваши отношения под другим ракурсом.

Козерог

В личной жизни намечается очень большая активность, у вас сейчас очень много встреч, которые легко перерастают в свидания, вы смело флиртуете напропалую, очаровываете на раз-два и заставляете людей просто терять головы.

Водолей

Лучи вашего обаяния сейчас распространяются также стремительно, как солнечный свет и притягивают к вам сейчас очень многих людей. Вы излучаете тепло и радость, и очаровываете с такой скоростью, что пора уже фан-клуб открывать.

Рыбы

Весенний подъем эмоций у вас – точно по графику. Как только припекает солнце, так у вас сразу намечаются встречи, свидания, вздохи и обновление чувств. В общем, личная жизнь – в полном порядке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021 год. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.

Также таролог рассказала, что в 2021 году у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.