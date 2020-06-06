Любовный гороскоп на 8-14 июня по Таро Казановы: кого наградит Фортуна

Любовный гороскоп на неделю с 8 по 14 июня 2020 года по картам Таро "Казанова" предвещает опасные связи Овнам, партнера мечты Девам и духовную любовь Стрельцам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп отношений на неделю по раскладу Таро.

Гороскоп по картам Таро на июнь 2020 года

Овен – 5 Мечей

Овен – 5 Мечей

Эту карту можно назвать "опасные связи". На ней изображена парочка, которая страстно занимается любовью, но романтическую сцену окружают острые мечи – символ скрытых угроз. Опасайтесь предательства, использования вас новым возлюбленным, а также вещей посерьезней – криминала. На этой неделе будьте начеку.

Телец – Колесница

Телец – Колесница

Это карта движения. Парочка в карете уезжает в неизвестном направлении, к новым неизведанным местам и приключениям. Подобные мысли о смене обстановки могут посетить и вас. Карта может указывать на отпуск вдвоем с любимым человеком или переезд на новое место жительства. Поскольку карта позитивна, прогноз также очень благоприятен.

Близнецы – Иерофант

Близнецы – Иерофант

Эта карта символизирует формализацию отношений. На ней изображен Папа Римский, который проводит обряд венчания. На этой неделе вы можете заявить на весь мир, что намерены жениться (выйти замуж) или каким-то другим образом заявите о существующем союзе, например, сменой статуса в соцсети. Возможно заключение брачного контракта или венчание.

Рак – Король Мечей

Рак – Король Мечей

Эта карта – символ успешного решения всех проблем посредством острого ума. В целом она позитивна, но когда речь заходит о чувствах, все не так однозначно. Любовь и холодный рассудок – антагонисты. Если ваш партнер начнет анализировать ваши действия, к добру это не приведет. Но если он использует интеллект для того чтобы приблизиться к желанной цели – это будет замечательно.

Лев – Паж Жезлов

Лев – Паж Жезлов

Эта карта может символизировать юного воздыхателя, поклонника. Он тверд в своих намерениях завоевать вас во что бы то ни стало, он честен и благороден и не собирается скрывать своих чувств. Карта также может указывать на любые активные действия со стороны партнера, существенные "подвижки" в отношениях, возможно, шаг к узакониванию союза.

Дева – Рыцарь Кубков

Дева – Рыцарь Кубков

Эта прекрасная карта символизирует отношения, наполненные романтикой и чувством. Она указывает на мужчину, который, если это нужно, может стать для своей любимой женщины отцом и даже матерью, который готов проявить заботу, терпение и вести себя, как настоящий друг и лучший партнер. Еще одно значение карты – богатый позитивными эмоциями период.

Весы – Повешенный

Весы – Повешенный

Карта символизирует "подвешенное" состояние. На ней Казанова скрывается от ревнивого мужа, повиснув на колоннах Дворца дожей. Это может быть символом ситуации, когда от ваших действий или бездействия ничего не зависит, и что нужно просто дать событиям развиваться своим чередом. Или ситуации, когда партнер намерен сбежать. Если это так, срочно ослабьте контроль.

Скорпион – 6 Мечей

Скорпион – 6 Мечей

Это карта движения в неизвестность. Парочка едет по пустынному венецианскому каналу в одинокой гондоле. Со всех сторон их подстерегает опасность, и только человек, который рядом, не предаст и не подведет. Карта может символизировать как реальный переезд, так и уход из какой-то сферы деятельности. Но прогноз позитивен. Новое место приятно удивит.

Стрелец – Верховная Жрица

Стрелец – Верховная Жрица

Эта карта символизирует духовную любовь. Она предвещает романтические отношения высшего уровня, где нет места пошлости и грязи. Они чисты как первый снег, и главное условие для их сохранения – уважение к партнеру. Карта также может говорить о том, что ваш новый друг или подруга присматривается к вам, пытаясь определить, может ли быть будущее у этих отношений.

Козерог – Луна

Козерог – Луна

Это карта обмана и чувственности. Она очень неоднозначна. Карта может говорить о наваждении, дурных предчувствиях, неосознанных страхах. Но одновременно – о невероятных любовных приключениях, о всплеске чувств и страстей. В контексте прогноза на отношения она, скорее, позитивна, чем негативна. Главный совет Таро – постарайтесь окончательно не потерять голову.

Водолей – Колесо Фортуны

Водолей – Колесо Фортуны

Это карта удачи в любви. На этой неделе госпожа Фортуна может стать вашей спутницей. Все пазлы могут сложиться самым невероятным образом, вы станете свидетелем нереальных совпадений, как будто само Небо будет подталкивать вас в нужном направлении. Ваша задача – не бояться рисковать. И поспешить. Благоприятное расположение планет может разрушиться в любую минуту. Делайте все здесь и сейчас.

Рыбы – Туз Жезлов

Рыбы – Туз Жезлов

Это карта активного действия. На этой неделе ваш партнер или вы сами примете решение, наконец, взяться за устройство своей личной жизни. Если вы жили в гражданском браке, то решите пойти в ЗАГС. Если жили в съемной жилье, возьмете ипотеку. Если же вы еще никак не намекнули предмету своей любви о своих чувствах, именно в эти дни вы можете набраться смелости и сделать это.

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