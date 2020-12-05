Любовный гороскоп на 7-13 декабря по Таро Казановы

Любовный гороскоп на неделю с 7 по 13 декабря 2020 года обещает опасные связи Рыбам, смену обстановки Ракам и мечты Львам.

В эксклюзивном гороскопе OBOZREVATEL предлагает подробнее узнать о том, что ждет все знаки Зодиака в сфере любви и отношений. В раскладе использована колода Таро Казановы итальянского художника Люки Раймондо. Ряд карт не представлен в публикации из соображений этики.

Овен – Шут

Овен – Шут

Вам выпала карта, символизирующая тотальную тайну. Трактовать ее можно двояко. С одной стороны, возможно, вам не следует знать прогноз на следующую неделю. С другой стороны, карта может говорить о том, что в отношениях с партнером существует проблема доверия. Есть желание скрыть под маской свои истинные чувства, возможно, из-за страха стать уязвимым. Таро советуют проанализировать эту ситуацию.

Телец – 10 Кубков

Это одна из самых чувственных карт этой эротической колоды. На ней парочка страстно занимается любовью. Карта символизирует полную гармонию в отношениях, прежде всего, на физическом уровне, а также крайне благоприятный эмоциональный фон. В каком-то смысле это знак счастья в личной жизни.

Близнецы – Королева Пентаклей

Эта карта считается денежно-материальной. На ней изображена практически полностью обнаженная женщина в вульгарной позе, но карта несет достаточно позитивный посыл. Она говорит о преобладании в союзе чувственного аспекта, о наличии большого "аппетита" у одного из партнеров. Но может говорить и о том, что кто-то может преследовать меркантильные интересы.

Рак – Колесница

Рак – Колесница

Это чрезвычайно динамичная карта. Повозка быстро увозит влюбленную парочку в неизвестном направлении, которая, видимо, решила сменить унылый пейзаж на что-то более веселое. На этой неделе в вашей личной жизни могут произойти перемены. Но главное, что через эти перемены вы пройдете вместе с любимым человеком.

Лев – 7 Кубков

Лев – 7 Кубков

Принимая ванную, девушка полностью утонула в собственных мыслях. Ее голова наполнена эротическими фантазиями, которые она никогда не рискнет реализовать в реальной жизни. В отражении в зеркале виднеется мужчина, который наблюдает за ней. Но дама его не замечает. Карта предупреждает о том, что на этой неделе мечты могут заменить для вас реальность. Вы рискуете упустить из виду что-то по-настоящему важное.

Дева – Рыцарь Пентаклей

Дева – Рыцарь Пентаклей

Эта карта – символ мужчины, который твердо стоит на ногах, точно знает, чего хочет, и имеет план, как этого достичь. Вероятно, именно такие качества будет проявлять ваш партнер. В смысле романтических отношений карта также позитивна, поскольку это символ верного и щедрого мужчины.

Весы – Рыцарь Жезлов

Весы – Рыцарь Жезлов

Тоже Рыцарь, но уже другой масти – масти действия. Эта карта указывает на партнера, который не привык ждать на берегу реки, когда мимо него проплывут трупы врагов. Он берет ситуацию в свои руки и фактически сам создает свою судьбу. Такие качества на этой неделе может проявить ваш любимый мужчина.

Скорпион – Туз Жезлов

Скорпион – Туз Жезлов

Вам выпала самая действенная карта колоды. Это символ мощного импульса, который будет толкать к активности во всех сферах жизни, в том числе в сфере личных отношений. Кто-то в вашем союзе сделает важный шаг, решится на что-то, о чем раньше боялся даже подумать, и этот шаг существенно изменит ситуацию в позитивном ключе.

Стрелец – Умеренность

Стрелец – Умеренность

Молодая жена пожилого, но богатого венецианца скучает у фонтана. Закрыв глаза, она мечтает о любовном приключении с красавцем из сказки, и не замечает ничего вокруг. Это изображение и само название карты говорит о том, что на этой неделе ваша сексуальная активность может быть минимальной, если вы не перестанете витать в облаках.

Козерог – 10 Мечей

Козерог – 10 Мечей

На этой неделе вы можете сделать серьезную паузу в любых отношениях – как в старых, так и в новых. Вам может потребоваться время для переосмысления и "ревизии" своих чувств. Скорее всего, до романтики в эти 7 дней дело не дойдет, но, пройдя этот период, вы войдете в новую полосу личной жизни полностью обновленным.

Водолей – 6 Мечей

Водолей – 6 Мечей

Эта невероятно красивая карта говорит о движении к новым берегам. Возможно, на этой неделе вы с партнером примите решение о смене обстановки, о переезде или о других важных переменах. Они могут быть продиктованы сложившимися обстоятельствами. Но главное, что через этот период вы пройдете вместе.

Рыбы – 9 Мечей

Рыбы – 9 Мечей

Эту карту условно можно назвать "Опасные связи". На ней молодой господин домогается горничную. Их чувства взаимны, но статус неравен. Если их застанут, это грозит неприятностями и ему, и ей. На этой неделе балансировать между соблазном и опасностью можете и вы. Выбор за вами.

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