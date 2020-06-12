Любовный гороскоп на 15-21 июня по Таро Казановы: кто получит приз

Любовный гороскоп на неделю с 15 по 21 июня 2020 года по картам Таро "Казанова" обещает любовные эксперименты Львам, оформление отношений Козерогам и беспокойство по поводу финансов Водолеям.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп отношений на неделю по раскладу Таро. Ряд карт не представлен в публикации из этических соображений.

Гороскоп по картам Таро на июнь 2020 года

Овен – 6 Жезлов

Овен – 6 Жезлов

Это карта победы. На этой неделе вы можете получить желанный приз. Если есть человек, который вам симпатичен и с которым вы мечтаете построить отношения, именно в эти дни всё может пойти как по маслу. Единственное предостережение Таро: получив то, к чему стремились, избегайте высокомерия и эгоизма.

Телец – 7 Кубков

Телец – 7 Кубков

Эта карта символизирует романтические мечты. Вы можете настолько увлечься любовными фантазиями, что не заметите, что рядом с вами есть человек, который вас по-настоящему любит. Наверняка он не похож на идеал, и все же он искренен в своих чувствах. Совет Таро: живите не в мечтах, а в реальности.

Близнецы – Королева Кубков

Эта карта говорит о всплеске чувственности. Она может указывать на то, что на этой неделе у вас появится особый "голод" по удовольствиям плоти. Причем, вопрос верности партнеру может отойти на второй план. Возможна измена ради страстной ночи с незнакомцем (незнакомкой). Таро советуют не делать того, о чем потом пожалеете.

Рак – Повешенный

Рак – Повешенный

На карте Казанова спасается бегством от ревнивого мужа. Он повис на колонне Дворца Дожей, рискуя сорваться. Эта карта говорит о том, что ваш партнер готов сбежать или указывает на ситуацию "подвешенности", когда от вашего действия или бездействия ничего не зависит. Совет Таро: ослабьте контроль.

Лев – 7 Денариев

Это карта первого сексуального опыта или экспериментов с новым партнером. Она также может указывать на отсутствие баланса в отношениях: один из партнеров берет больше, чем отдает. Кроме того, карта денежная. Возможно, ваши отношения будут строиться на материальной выгоде.

Дева – Туз Жезлов

Дева – Туз Жезлов

Это карта активного действия. Скорее всего, на этой неделе в вашей личной жизни произойдут большие перемены в позитивную сторону. Ваш партнер может пойти на решительный шаг и сделать то, на что долгое время не решался. Предложение руки и сердца, решение о переезде в отдельное жилье или что-то еще – возможны любые варианты смелых шагов.

Весы – Король Мечей

Весы – Король Мечей

Эта карта, как и предыдущая, говорит об активных действиях, но связанных, прежде всего, с острым умом. Но есть тут и подводные камни. С одной стороны, партнер может легко решить любую проблема, с другой – заняться "разбором полетов" и анализом каждого вашего действия. Постарайтесь направить эту энергию в мирное русло.

Скорпион – Шут

Скорпион – Шут

Это карта тотальной тайны. Не известно даже, кто изображен на ней – мужчина или женщина. Она предвещает недосказанность, неискренность между партнерами или начало нового этапа совместной жизни, который в конечном итоге приведет к счастью. Совет Таро: не говорите лишнего посторонним людям, но будьте предельно искренни с тем, кого любите.

Стрелец – Королева Денариев

Эта карта – символ доминирования в отношениях материальной составляющей. Она может указывать на ситуацию, когда лучшим афродизиаком для женщины является дорогой подарок. Еще одно значение карты – прочные семейные узы, основанные на общем денежном, бизнесовом или имущественном интересе.

Козерог – Верховный Жрец

Козерог – Верховный Жрец

На карте изображен Папа, проводящий обряд венчания. Это символ узаконивания или формализации отношений. На этой неделе вы можете вступить в брак, повенчаться, познакомиться с семьей будущего мужа или жены, или просто поменять статус в соцсетях на "в отношениях".

Водолей – 4 Денариев

Водолей – 4 Денариев

Красавица-жена пришла в кабинет мужа, но тот, погруженный в подсчет денег, даже не взглянул на нее. Это символ чрезмерной обеспокоенности по поводу материальных вещей, которая вредит отношениям. Если же в качестве сокровища рассматривается жена, карта может указывать на проявление ревности. Совет Таро: постарайтесь установить баланс между делами и личной жизнью.

Рыбы – 5 Денариев

Рыбы – 5 Денариев

На этой неделе возможны временные финансовые потери. Возможно, где-то вы не рассчитали свои возможности и потратили больше, чем могли себе позволить. В более широком смысле карта может говорить о нарушении баланса между материальным и духовным в отношениях. Например, когда партнер обожествляется или, наоборот, рассматривается как вещь. Таро рекомендуют пересмотреть эти оценки.

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