Любовный гороскоп на 1-7 июня по Таро Казановы: кому грозит опасность

Любовный гороскоп на неделю с 1 по 7 июня 2020 года по картам Таро "Казанова" обещает и скушение Рыбам, счастье в личной жизни Стрельцам и гармонию Близнецам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп отношений на неделю по раскладу Таро.

Овен – 6 Кубков

Воспоминания о прежних отношениях, прежней любви. Недостаток взаимопонимания с партнером. Сожаления о сделанном выборе или просто ностальгия по прошлому. Таро рекомендуют не тосковать, а действовать. Если любимого человека можно вернуть, сделайте это!

Таро Казановы, 6 Кубков

Телец – 6 Мечей

Путь к новым берегам, неопределенность, опасения по поводу будущего. Эта неделя может стать определенным испытанием. Она может быть связана со сменой обстановки – в прямом или переносном смысле. Таро рекомендуют держаться вместе. Только любимый человек поддержит и поможет, и во время испытаний, и в минуты радости.

Таро Казановы, 6 Мечей

Близнецы – 4 Жезлов

Гармоничное взаимодействие с окружением, новый роман, тайный поклонник. Эта неделя будет гармоничной как в отношениях с друзьями и знакомыми, так и в личной жизни. Совет Таро – используйте благоприятный период для разрешения всех конфликтов и обратите внимание на человека, который слишком часто попадается вам на глаза.

Таро Казановы, 4 Жезлов

Рак – Император

Отношения с состоявшимся мужчиной, который успел заработать авторитет и капитал, а также властные полномочия. Он надежен и верен, но предпочитает скрывать свои истинные чувства. Совет Таро: с таким партнером счастливый союз возможен только в традиционном понимании семейных ролей. Женщина – хозяйка и мать.

Таро Казановы, Император

Лев – Король Жезлов

Партнер, настроенный на решительные действия. Мужчина, знающий себе цену и умеющий добиваться цели. Если его цель – вы, он проявит максимум изобретательности, чтобы завоевать свой приз. Совет Таро для мужчин – если хотите покорить любимую женщину, смело идите вперед. Совет для женщин – приготовьтесь к тому, что вам будут уделять особое внимание, а дальше действуйте по ситуации.

Таро Казановы, Король Жезлов

Дева – 10 Кубков

Полная гармония в отношениях с партнером, особенно в их интимной части. Неделя обещает принести много удовольствия от проявленных друг к другу чувств. Накануне полнолуния, которое произойдет 5 июня, вы захотите наслаждаться жизнью во всех ее лучших проявлениях, и это вам удастся.

Таро Казановы, 10 Кубков

Весы – 3 Мечей

На этой неделе перед вами может возникнуть непростой выбор. Вы будете полагаться на логику и здравый смысл, а сердце будет советовать совсем другое. Вы рискуете принять решения, о котором будете жалеть всю оставшуюся жизнь. Таро рекомендуют иметь в виду, что счастье – вещь иррациональная. Слушайте интуицию, а не ум.

Таро Казановы, 3 Мечей

Скорпион – Туз Кубков

Это одна из лучших карт колоды Таро, посвященная любви и отношениям. Она обещает новый всплеск чувств в уже существующем союзе или встречу любви тем, кто одинок. Карта также говорит о помощи Небес в романтических делах, и предвещает период, наполненный прекрасными переживаниями и эмоциями.

Таро Казановы, Туз Кубков

Стрелец – Солнце

Эта карта символизирует счастье. На этой неделе вас может ожидать либо долгожданная встреча с любимым человеком, либо совершенно идеальные отношения с партнером. Карта может говорить о том, что вы оба считаете друг друга своим продолжением, своей половинкой, без которой невозможно ни дышать, ни жить.

Таро Казановы, Солнце

Козерог – 7 Кубков

В эти дни вы можете погрузиться в любовные фантазии, не замечая, что рядом находится тот, кто давно и безнадежно в вас влюблен. Возможно, в воображении вы нарисовали образ идеального партнера. Но в мире нет ничего идеального. Таро советуют не тратить времени на пустые мечты и быть готовым принять неидеальную любовь.

Таро Казановы, 7 Кубков

Водолей – 10 Мечей

Окончание большого этапа отношений, переосмысливание своей роли в союзе и ценности союза как такового. Эта неделя может стать переломной в вашей личной жизни. Вы можете "умереть" и вновь "родиться", став совершенно другим человеком. Совет Таро: не бойтесь перемен, они всегда к лучшему.

Таро Казановы, 10 Мечей

Рыбы – 9 Жезлов

Это карта искушения. На этой неделе вы можете находиться в состоянии нерешительности и неопределенности. С одной стороны, рядом будет крайне привлекательный объект, с другой – вас будет останавливать негативный опыт прошлых отношений. Совет Таро: если человек вам небезразличен, отбросьте все страхи и действуйте.

Таро Казановы, 9 Жезлов

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