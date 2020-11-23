Любовный гороскоп для всех знаков на 2021 год: кто найдет свою половинку

В 2021 году у многих знаков зодиака будет бурлить личная жизнь – Водолеи могут начать новые отношения, Близнецы – найти настоящую любовь, а вот Скорпионам советуют проверить чувства своего избранника.

Прогнозист-таролог Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала любовный прогноз для всех знаков зодиака по картам Таро на 2021 год.

Овен

Открывается новая страница в ваших отношениях, что заставляет сердце биться сильнее. И вы готовы взлететь до небес, обнять весь мир, и поделиться со всеми этим замечательным ощущением счастья и наполненности.

Телец

Сейчас вам возвращается то, что вы когда-то отдали этому миру. Поэтому если кому-то задолжали любви и внимания, то и вам этого всего будет не хватать, а если были щедрыми на любовь и эмоции, то и получите их в полной мере.

Близнецы

Есть немалые шансы найти свою любовь или свою долю в коллективе, среди единомышленников, которые занимаются тем же, что и вы. Здесь и общие темы найдутся, и интересы совпадут, и время можно вместе провести не только приятно, но и с пользой.

Рак

Личная жизнь присутствует. И это уже хорошо. Другое дело, что ее совсем немного, потому что все время занимают преимущественно деятельность, работа, карьера, а провести с любимыми какой-то вечер или целые выходные – то уж редкое явление.

Лев

Сил у вас сейчас не очень много, чувствуете себя довольно истощенными, поэтому и с вопросами личными могут быть если не проблемы, то паузы. Поэтому сейчас главное восстановить себя, поднять боевой дух. А там и любовь где-то возьмется.

Дева

За любовь, оказывается, надо бороться, отстаивать свое право быть с любимым человеком и жить так, как хочется именно вам, а не всем тем, кто думает иначе. Поэтому смело посылайте подальше различных доброжелателей.

Весы

Вы можете не видеть истинную картину всего того, что происходит в вашей личной жизни, можете не замечать искренности и любви, которые могут маскироваться под обычную человеческую заботу. Откройте наконец глаза!

Скорпион

Если вы забыли об осторожности, то самое время вспомнить о том, что любовь иногда могут имитировать для каких-то в основном меркантильных целей. Поэтому, прежде чем влюбиться, проверьте чувства ваших избранников или избранниц – не преобладает ли там финансовый интерес.

Стрелец

У вас хватает мудрости сохранять в своих отношениях самое ценное – любовь и уважение. И что бы вокруг ни происходило, вы знаете как переступить ту грань, за которой начинаются сложности и неприятности.

Козерог

Привычный круг общения, одни и те же лица вокруг, любимые, о которых вы уже знаете все, могут вам несколько надоесть. Но вы не готовы ничего менять, будете продолжать жить своей жизнью. Хотя и скучно, зато привычно.

Водолей

Вы можете начать все сначала – влюбиться, встречаться, окунуться в новый мир отношений с головой, под действием гормонов, и продвигаться к своей цели, не разбирая дороги, не обходя ловушек и не осознавая последствий.

Рыбы

Сейчас более вероятны ссоры и расставания, а потом примирения. Ваша нервозность в этом году будет несколько портить вам жизнь и отношения, поэтому главная задача – успокоиться. Или получить удовольствие от всех этих колебаний настроения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всех знаков зодиака на 2021. По ее словам, год обещает многим знакам зодиака настоящий прорыв.