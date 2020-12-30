Любовный гороскоп для всех знаков на январь: кто найдет вторую половинку

Январь 2021 года начнется для многих знаков зодиака бурно и страстно в личном плане– Овны, Весы, Стрельцы и Девы будут наслаждаться любовными отношениями. Однако для Тельцов и Близнецов месяц будет не самым страстным.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка дала любовный прогноз на картах Таро на всех знаков зодиака на январь 2021 года.

Овен

Жизнь наполнена радостью и удовольствиями, в том числе и личного характера. Ваши отношения крепнут и развиваются, вы чувствуете себя нужными и наслаждаетесь совместным отдыхом с любимыми, а особенно экстремальные – еще и совместной работой.

Телец

Почему-то не хочется вам сейчас ни веселья, ни отношений, так и тянет спрятаться в домике, закрыться в уютном мирке и вообще никуда не выходить и ни с кем не общаться. Ничего особенного – так тоже случается, просто нужно пережить этот период.

Близнецы

Возможно, этот месяц не будет самым страстным и бурным в личном плане. Просто работы настолько много, что вам совершенно не до личной жизни – лишь бы во все графики уложиться, да к срокам поспеть. А дома хочется только спать, желательно самим.

Рак

В этом месяце вы настолько страстны, что просто какая-то Испания с корридой. И вы проявляете эту страсть ко всему – к жизни, к еде, к своим увлечениям. И это не может остаться незамеченным – к вам тут же притягиваются партнеры, которым нравиться эта ваша черта.

Лев

Будьте готовы, что сейчас к вам будут поступать различные предложения, в том числе и романтические, местами, конечно, они могут быть и не совсем приличными, но никуда не денешься – это в вашей жизни тоже имеет место быть.

Дева

Посреди зимы у вас вдруг может вспыхнуть чуть ли ни приключенческий увлекательный роман, где будут страсти, встречи, долгие разговоры ни о чем, несмелые признание и прочая романтическая атрибутика, без которой было бы скучно.

Весы

В целом это будет очень спокойный месяц. Забота, которую вы проявляете о своих любимых, возвращается к вам, отношения очень стабильны, вы чудесно проводите время вместе, развлекаетесь, веселитесь, празднуете, отдыхаете.

Скорпион

Приходится себя несколько сдерживать для того, чтобы и в доме было спокойно, поскольку ваши эмоциональные вспышки могут обходится слишком дорого и для отношений, и для жизни в целом. Впрочем, новую посуду и мебель всегда можно купить, а вот нового партнера искать придется.

Стрелец

Настроение сейчас очень ностальгическое, вы проявляете нежность и даже сентиментальность к своим любимым, хочется заботиться, опекать, гладить и вообще всячески потакать капризам, как маленькому ребенку.

Козерог

Несмотря на то, что весна еще не скоро и для гормональной бури вроде бы еще не время, совершенно неожиданно для вас самих и для вашего окружения вы можете вдруг броситься в новые отношения. И вас закрутит водоворот страстей.

Водолей

Захочется изменений, ну хоть каких-то. И желание сменить пейзаж за окном может потянуть за собой и начало новых отношений. Можете затеять переезд в новый дом, другой город или даже новую страну, что обернется еще и новым партнером.

Рыбы

Перед вами встанет выбор, который вы должны будете сделать. И это очень непростой шаг. То ли вы выбираете, с кем дальше будете продолжать свой жизненный путь, то ли собираетесь вообще отказаться от кого-то в пользу одиночного плавания.

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