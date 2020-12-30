Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости астрологии

Любовный гороскоп для всех знаков на январь: кто найдет вторую половинку

3.2т
Читать материал на украинском

Январь 2021 года начнется для многих знаков зодиака бурно и страстно в личном плане– Овны, Весы, Стрельцы и Девы будут наслаждаться любовными отношениями. Однако для Тельцов и Близнецов месяц будет не самым страстным.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка дала любовный прогноз на картах Таро на всех знаков зодиака на январь 2021 года.

Овен

Жизнь наполнена радостью и удовольствиями, в том числе и личного характера. Ваши отношения крепнут и развиваются, вы чувствуете себя нужными и наслаждаетесь совместным отдыхом с любимыми, а особенно экстремальные – еще и совместной работой.

Телец

Почему-то не хочется вам сейчас ни веселья, ни отношений, так и тянет спрятаться в домике, закрыться в уютном мирке и вообще никуда не выходить и ни с кем не общаться. Ничего особенного – так тоже случается, просто нужно пережить этот период.

Близнецы

Возможно, этот месяц не будет самым страстным и бурным в личном плане. Просто работы настолько много, что вам совершенно не до личной жизни – лишь бы во все графики уложиться, да к срокам поспеть. А дома хочется только спать, желательно самим.

Рак

В этом месяце вы настолько страстны, что просто какая-то Испания с корридой. И вы проявляете эту страсть ко всему – к жизни, к еде, к своим увлечениям. И это не может остаться незамеченным – к вам тут же притягиваются партнеры, которым нравиться эта ваша черта.

Лев

Будьте готовы, что сейчас к вам будут поступать различные предложения, в том числе и романтические, местами, конечно, они могут быть и не совсем приличными, но никуда не денешься – это в вашей жизни тоже имеет место быть.

Дева

Посреди зимы у вас вдруг может вспыхнуть чуть ли ни приключенческий увлекательный роман, где будут страсти, встречи, долгие разговоры ни о чем, несмелые признание и прочая романтическая атрибутика, без которой было бы скучно.

Весы

В целом это будет очень спокойный месяц. Забота, которую вы проявляете о своих любимых, возвращается к вам, отношения очень стабильны, вы чудесно проводите время вместе, развлекаетесь, веселитесь, празднуете, отдыхаете.

Скорпион

Приходится себя несколько сдерживать для того, чтобы и в доме было спокойно, поскольку ваши эмоциональные вспышки могут обходится слишком дорого и для отношений, и для жизни в целом. Впрочем, новую посуду и мебель всегда можно купить, а вот нового партнера искать придется.

Стрелец

Настроение сейчас очень ностальгическое, вы проявляете нежность и даже сентиментальность к своим любимым, хочется заботиться, опекать, гладить и вообще всячески потакать капризам, как маленькому ребенку.

Козерог

Несмотря на то, что весна еще не скоро и для гормональной бури вроде бы еще не время, совершенно неожиданно для вас самих и для вашего окружения вы можете вдруг броситься в новые отношения. И вас закрутит водоворот страстей.

Водолей

Захочется изменений, ну хоть каких-то. И желание сменить пейзаж за окном может потянуть за собой и начало новых отношений. Можете затеять переезд в новый дом, другой город или даже новую страну, что обернется еще и новым партнером.

Рыбы

Перед вами встанет выбор, который вы должны будете сделать. И это очень непростой шаг. То ли вы выбираете, с кем дальше будете продолжать свой жизненный путь, то ли собираетесь вообще отказаться от кого-то в пользу одиночного плавания.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее Соломка рассказала, что в 2021 году во многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь – Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

  • Также она дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.

  • Согласно прогнозу таролога, 2021 год окажется для Близнецов достаточно активным и насыщенным. Всех представителей знака ждут изменения и вызовы.

  • Вместе с тем, Овнов в 2021-ом, по словам Соломки, ожидают не только финансовые трудности, но и разочарования.

  • Для Дев 2021-й станет периодом обучения, освоения новых профессий и прибыли, а у Львов год должен пройти в постановке задач, планировании и работе.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Астрологический прогноз" на OBOZREVATEL.

Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологический прогноз
Персона
Ольга Соломка
Место
Украина
Теги
Гороскопы Таро
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Гороскоп