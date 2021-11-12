Любовные приключения, путешествие или праздник: гороскоп на 12 ноября для всех знаков зодиака
Львов ожидают любовные приключения, а Весы отправятся в важный путь, в конце которого ждет успех. Для Скорпионов близкие и любимые устроят праздник, а Тельцы получат в пятницу полезные знания.
Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 12 ноября. Что ждет вас, читайте дальше.
Овен
Вам захочется сегодня как-то культурно и душевно провести время, но не за все деньги мира, поэтому вы будете искать какие-то способы, чтобы и развлечься, и не потратиться, будете рассматривать какие-то ну совсем бюджетные варианты.
Телец
Появляется возможность научиться чему-то новому, например, ведению финансов, созданию бизнеса, получению инвестиций или критическому мышлению, словом, получите новые знания и научитесь отделять правду от вымысла.
Близнецы
Можете попасть на какие-нибудь праздники или камерные мероприятия для ограниченного количества людей, и вам будет очень приятно находиться в этом кругу избранных, приобщиться к этим торжественным событиям, стать частью этого действа.
Рак
Вы сейчас очень тщательно подбираете слова, взвешиваете поступки и вероятные последствия от них, поскольку осознаете всю ответственность, которую на вас лежит и не хотите потом жалеть.
Лев
Любовные приключения уже вас заждались. Даже если вы женаты уже бог знает сколько лет, сегодня вам может захотеться изменить что-то в надоевшей супружеской жизни и решиться на эксперименты.
Дева
Для того чтобы сегодня закрыть все свои давние долги по работе, важно полностью погрузиться в исполнение своих обязанностей даже за счет полного уединения. Не отвлекайтесь ни на что, отключите все средства связи, пока не выполните поставленные задачи.
Весы
Впереди – важная дорога. И хотя сейчас вы отправляетесь в полную неизвестность, и можете только надеяться на то, что все будет хорошо, все же рассчитывайте на то, что ваше путешествие будет достаточно приятным, а в его финале вас ждет успех.
Скорпион
Ваши близкие и любимые сейчас очень щедры к вам, и сегодня могут вам устроить что-то невероятно приятное, какой-то бурный праздник или скромную вечеринку, а может и просто свидание, но с сюрпризами и подарками.
Стрелец
Похоже, что у вас выходные уже начались, потому что уже не хочется ничего делать, только лежать, бездельничать и всячески лениться. Впрочем, и работы как таковой будет немного, так что все производственные дела можно легко перенести на понедельник.
Козерог
На работе сегодня потребуют действий и поступков, активности и решительности. И вы можете себе это позволить, ведь у вас есть поддержка коллег, надежный тыл, от которого можно отталкиваться и смело идти вперед.
Водолей
В голове сегодня сплошные планы и новые идеи, вы сейчас очень креативны, легко производите новые концепции, создаете бизнесы, словом, готовите поразить этот мир новыми невероятными идеями и подходами.
Рыбы
Романтические настроения уже властвуют в вашем сознании и вам очень сложно дождаться выходных для того, чтобы полностью посвятить себя любви. Так что вы сегодня можете уже начать подготовку к свиданию.
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