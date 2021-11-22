Любовь, блестящие перспективы или нехватка денег: гороскоп на 22-28 ноября

Любовь поразит Раков неожиданно и необратимо, а у Водолеев сбудутся самые заветные мечты. Близнецы смогут поднять свой статус и получить больше денег, однако у Стрельцов финансовые дела сложатся не очень удачно.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 22-28 ноября. Что ждет вас, читайте дальше.

Овен

Бодрое настроение на целую неделю гарантировано, ведь вы сейчас реализуете то, о чем давно мечтали, и даже сам этот процесс доставляет вам безумное удовольствие, не говоря уже о результате.

Телец

То, что вы запланировали со своими единомышленниками, сейчас реализуется, вы обсуждаете детали, вырабатываете дальнейшую стратегию, создаете новые концепции и на этой неделе уже получаете первые результаты такой деятельности.

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Близнецы

Неожиданно можете попасть в высший свет или поднять свой статус, что позволит вам не просто чувствовать себя лучше, а улучшить свое материальное состояние, ведь вы сможете получать гораздо больше денег, чем до сих пор.

Рак

Любовь поражает неожиданно и необратимо. Хотя вы еще будете сомневаться, действительно ли вам нужны эти отношения, которые совсем выбиваются из вашей картины мира, и портят ваш привычный жизненный график.

Лев

Вас будут активно подталкивать к не очень праведным поступкам или к выбору без выбора, будут провоцировать и манипулировать. Это будет очень нагло и очевидно, и у вас будет единственный выход – убежать от этой сложной ситуации.

Дева

Идеи, которые придут к вам на этой неделе, требовалось реализовывать еще вчера. Но это будут настолько вечные и ценные идеи, что и сейчас их нужно претворять в жизнь, и возглавлять это направление как можно скорее.

Весы

Находитесь в почти тупике. По крайней мере, сейчас вы не видите выхода из сложившейся ситуации, возможно, будет значительно ограничено ваше передвижение, и это влияет и на ваше настроение, и на ваше самочувствие.

Скорпион

Совершенно ровная и спокойная неделя, когда вы с удовольствием выполняете свою работу, в меру отдыхаете, занимаетесь своими делами, получаете какие-то интересные предложения, которые в дальнейшем могут обернуться интересными проектами.

Стрелец

Финансовые дела сейчас складываются не очень удачно – денег не хватает даже на самые необходимые вещи. Но это хоть и временное явление, но способное завести вас в состояние глубокой депрессии, ведь вы чувствуете себя очень виноватыми в этой ситуации.

Козерог

В общении с близкими людьми возможны обострения. Споры, которые поначалу возникают из-за недоразумений или даже шутки, могут углубиться до серьезных ссор и полного истощения обеих сторон.

Водолей

У вас создается впечатление, что вы находитесь буквально на вершине мира, ведь сейчас реализуются ваши самые заветные мечты, да еще впереди открываются новые и еще более блестящие перспективы.

Рыбы

Вы уже задумываетесь над тем, что ожидает вас впереди и приходите к выводам, что нужно осваивать новые направления, новые специальности, получать новые знания и полезные навыки, которые будут более актуальны и востребованы в социуме.

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