Львы сделают судьбоносный выбор, а Козерогам повезет в работе: гороскоп на 10 ноября

В жизни у Львов решится важный вопрос, а Козероги найдут выгодные предложения по работе. У Рыб может начаться любовная история, а Ракам следует этот день посвятить исключительно себе.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 10 ноября. Что ждет вас, читайте дальше.

Овен

Для того, чтобы получить ваши деньги, сегодня придется доказывать, что они таки ваши, буквально выбивать, подтверждая свои законные права. Возможно, кто-то решит управлять вами таким образом, но ничего у них не получится.

Телец

День самоуглубления и осознания важных вещей. Сегодня у вас будет возможность уединиться и провести время в раздумьях и анализе, порыться в собственном подсознании и прийти к определенным важным выводам.

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Близнецы

Вы можете сегодня сделать свои первые шаги к тому, чтобы зарабатывать деньги самостоятельно и быть еще более независимыми. К примеру, вы приобретаете необходимое оборудование, создаете первую рекламу или хотя бы говорите всем, что уже созрели к собственному бизнесу.

Рак

В идеале этот день стоит посвятить исключительно себе и дать столько любви и внимания, сколько сможете вынести. У кого-то это может быть длительный сон, у кого-то – вкусная еда, в которой себе отказывали, у кого-то – хорошая одежда или еще какие-нибудь приятные покупки.

Лев

Решается очень важный вопрос, от которого зависит вся ваша дальнейшая жизнь. И вы сегодня делаете выбор или оставаться вам на месте, которое достаточно удобно и привычно, или начинать какое-то движение вперед, пусть достаточно рискованное, но все же привлекательное своей новизной.

Дева

Вас сегодня привлекает тема международного сотрудничества, могут появиться предложения по работе с иностранными партнерами. И вас это так воодушевит, что вы всерьез начнете разрабатывать это направление.

Весы

В голове роятся новые планы, вы сегодня будете решать куда вам идти и что делать в ближайшем будущем. Впрочем, пока дальше идей вы не продвигаетесь, но уже положителен сам факт, что вы планируете что-то новое.

Скорпион

Семейная жизнь приносит вам новые радости и открытия, ощущения полноты и целостности. Рядом с вами люди, которым вы полностью доверяете и которые делают вашу жизнь прекрасной. Чем это не повод порадоваться и отметить столь важное осознание?

Стрелец

День проходит спокойно и взвешенно, возможно, вы решили посвятить его собственному здоровью, прилагаете все усилия для того, чтобы вылечиться или улучшить свое состояние, в конце концов у вас не остается другого выхода, как быть здоровыми.

Козерог

Вы находите очень выгодные предложения по работе и отдаете себе отчет, что до сих пор довольно низко себя оценивали. А на самом деле, вы можете рассчитывать на хорошую зарплату, высокие гонорары и высокую цену ваших товаров или услуг.

Водолей

День обещает быть светлым и радостным, ведь вы достигаете каких-то желающих целей и уже даже можете отпраздновать это значимое событие в кругу друзей и коллег. По крайней мере, уже можете поделиться своими достижениями.

Рыбы

В вашей жизни с сегодняшнего дня может начаться какая-то любовная история. Триггером становится знакомство или встреча с интересным человеком, который будет проявлять к вам свой интерес. Никто не знает чем это завершится, но сегодня несколько приятных моментов у вас будет.

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