Львы получат подарки, а Стрельцы устроят праздник: гороскоп на 3 августа

Во вторник, 3 августа, у Близнецов может открыться перспектива нового проекта, Львы получат подарки, а Стрельцы будут что-то праздновать и отрываться на полную. В то же время Рыбам придется побороться за деньги, а Скорпионам посоветовали не спешить и взвешивать каждый шаг.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на 3 августа. Кого ждут приятные встречи с близкими людьми, а кто решится на перемены, читайте дальше.

Овен

Сейчас вы настолько решительны и даже наглы, что можете вытворять все, что вам нужно, несмотря на препятствия и то, что о вас скажут другие. И такая смелость будет вознаграждена – вы достигаете всего задуманного.

Телец

Не хочется вставать с насиженного места, покидать свой уютный домик... Ну ничего не поделаешь, нужно делать какие-то шаги, продвигаться вперед, чтобы не закиснуть в привычном болоте. К примеру, решиться на какое-то обучение в интересном для вас направлении.

Близнецы

Неожиданно может открыться перспектива нового дела, проекта, работы, что значительно поднимает ваш статус. И хотя вы к этому не слишком стремились, но почему бы не воспользоваться возможностью как-то разнообразить свою жизнь и получить новый опыт.

Рак

Очень много работы накопилось, и всю ее нужно будет сегодня переделать, поэтому вы целый день будете разбираться с этими делами, но некоторые все же можете доверить своим помощникам или отдать на аутсорсинг.

Лев

Вы получаете подарки, весьма ценные, ну и еще может деньги и различные приятные бонусы. Возможно, среди подарков будут какие-то путешествия, поскольку сегодня вы уже собирать чемоданы в дорогу, а может уже и отправитесь куда-то.

Дева

Поскольку вас постоянно кто-то или что-то отвлекает от работы, вы принимаете радикальное решение, закрываетесь от всего мира и работаете, не позволяя себе никаких контактов и лишних движений, сосредотачиваясь на одном-единственном задании.

Весы

Сегодня у вас предвидятся очень приятные контакты с людьми, которые играют важную роль в вашей жизни, которые вас принимают такими как вы есть, с недостатками и сложностями, умеют выслушать и дать хороший совет.

Скорпион

Не стоит рваться вперед. Сегодня важно взвешивать каждый шаг и каждое слово, чтобы не наделать сгоряча глупостей. Будьте как можно осторожнее, внимательны к каждой мелочи, которая может быть очень важной.

Стрелец

Захочется что-то отпраздновать. И чтобы обязательно было много людей, веселье до утра, шикарный стол, различные излишества. Словом, оторваться как следует, чтобы потом было что вспомнить.

Козерог

Если вы отдыхаете, то отпуск может стать довольно романтичным периодом, даже если вы на это и не рассчитывали. Обычное приятное общение перерастает в страстный курортный роман.

Водолей

Сегодня вы будто экономите силы и средства, особенно никуда не высовываясь, считая необходимым спокойно сидеть на месте, а еще лучше – больше лежать, сладко спать и ни с кем не общаться, чтобы не тратить усилий.

Рыбы

Вы вступаете в достаточно жесткую конкурентную борьбу за деньги и влияние. И ваши соперники – не дети, а серьезные люди, с которыми будет не просто справиться. Но приз победителю будет таким значительным, что вы все-таки решаетесь им противостоять.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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