Кого ждет много работы, а кому очень повезет: гороскоп на 11 октября

После напряженных выходных Раки смогут расслабиться, а на Близнецов ждет много работы. Львы смогут получить юридическую победу, а Козерогам не стоит рассчитывать на быстрые результаты.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 11 октября. Узнайте, что будет с вами.

Овен

Будет хороший повод для праздника, ведь в вашей жизни начинается что-то новое и вы это радостно отмечаете, впрочем, не осознавая, какие сложности за этим могут скрываться. Но настройте себя на позитив - и жизнь станет еще прекрасней.

Видео дня

Телец

Сегодня вы будете очень спешить, просто рветесь вперед, пытаясь успеть все, подгоняете себя и других, не даете себе ни минуты покоя, будто за вами гонится свора собак или неумолимое время не дает вам выбора.

Близнецы

Неделя начинается с напряжения, вы очень заняты, закопались в работу по уши, но не сами все делаете, а все-таки нашли себе коллег и помощников, с которыми можете и ответственность разделить, и тяжелый труд.

Рак

После напряженных выходных вы уже можете выдохнуть, расслабиться, и этот день провести в очень медленном темпе. А некоторым даже удастся проваляться все время, или нагуляться вдоволь в свое удовольствие.

Лев

Есть большая вероятность одержать победу в юридических делах, например, в судах, и получить полную сатисфакцию по всем вопросам моральной или материальной компенсации. Словом, сегодня слепая Фемида будет целиком на вашей стороне.

Дева

Настроение будет праздничным и возвышенным, возможно, кто-то из ваших родных или ближайшего окружения отмечают сегодня праздник, и вы к этому непосредственно причастны, к тому же долго готовились и вот, наконец, торжественно отмечаете.

Весы

Будете много передвигаться, или же у вас по плану - длительный переезд или перелет, и вы весь день будете в пути, впечатления мгновенно меняются, вам светло и радостно от того, что в живете такой насыщенной жизнью.

Скорпион

Только острая необходимость или жесткое принуждение заставляет вас что-то делать, куда-то двигаться и вообще выходить из дома. А если все ваши потребности были бы удовлетворены, то вы спокойно бы сидели и ничего сегодня не делали.

Стрелец

Сегодня вам будет кем управлять, даже если ваша деятельность далека от этого. Ведь другие будут достаточно беспомощными в вопросах менеджмента, и вам придется организовывать команду, распределять обязанности и контролировать выполнение.

Козерог

Не стоит сегодня рассчитывать на быстрые результаты, поскольку вы будете наслаждаться самим процессом, возвращаясь снова и снова к работе для того, чтобы почувствовать удовольствие от творчества.

Водолей

Похоже, что на днях вы завершаете очень важный и широкомасштабный проект, вы уже буквально на полшага от успеха, но нужно еще приложить немного усилий к тому, чтобы финал был поистине феерическим.

Рыбы

Время для вас сейчас тянется очень медленно, а для некоторых словно остановилось. Вам было маловато выходных и вы пытаетесь еще добрать немного покоя и равновесия, не сразу бросаетесь к работе, а будто постепенно в нее входите, как в холодную воду.

Как сообщал OBOZREVATEL :