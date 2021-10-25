Львов ожидает взаимная любовь, а Водолеев – напряженная работа: гороскоп на 25-31 октября

У Рыб и Близнецов на этой неделе намечается удачный финансовый период. У Стрельцов будет приподнятое настроение, а Девы смогут решить давнюю проблему. Львов ждет романтика и любовь, а Водолеев - работа.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на 25-31 октября. Что будет с вами, читайте дальше.

Овен

Когда все вокруг вас рушится и вы никак на это не можете повлиять, и от вас мало что зависит, то неудивительно, что можно и в депрессию впасть. И в этом состоянии вы будете находиться еще некоторое время, пока не наберетесь сил.

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Телец

Если вы именно сейчас заключаете какие-то соглашения с компаньонами, распределяете взносы и будущие прибыли, договариваетесь о сотрудничестве, то появляется надежда на благоприятное решение ваших партнерских вопросов и справедливое распределение.

Близнецы

Улучшается ситуация с деньгами, которых на этой неделе будет гораздо больше, чем обычно. И не все они зависят от вашей деятельности, часть к вам поступает из других источников, например, от продажи недвижимости или бизнеса.

Рак

Этапы соревнования или конкурентной борьбы, которые вы сейчас проходите, будут непростыми. Возможно, ваши соперники сильнее вас, хитрые или коварные, и велика вероятность, что в досрочно сойдете с дистанции.

Лев

Любовь сейчас будет взаимной, она захватит ваше воображение и пространство, и вы будете чувствовать себя самым счастливым человеком в мире, потому что осуществляются ваши самые сокровенные, самые интимные желания и стремления.

Дева

На этой неделе стоит сосредоточиться на решении одного-единственного вопроса, проблемы, которая давно перед вами стоит, и именно сейчас вы имеете все шансы наконец решить все эти нюансы и получить хоть какой-то результат.

Весы

Может случиться неприятность с финансами, они исчезают в неизвестном направлении, кроме того, у вас меняется вся система финансирования, и вы чувствуете себя без них не слишком защищенными и вообще очень неуверенно.

Скорпион

Хотя вы и загружены работой до краев, но вас переполняет желание сделать как можно больше, успеть, охватить все аспекты. Словом, и сами будете работать на полную мощность, еще и других вдохновлять и мотивировать.

Стрелец

Приподнятое настроение этой недели вам гарантировано, ведь у вас будет не только на душе праздник, но и в реальности. Впрочем, даже собраться и провести время вместе с друзьями, родными или единомышленниками в наше время - это уже невероятный праздник.

Козерог

Некоторые ситуации, с которым вы будете сталкиваться на этой неделе, могут быть довольно сложными и даже казаться, что все безнадежно проиграно. Вам будет трудно найти из них выход, особенно когда вы находитесь в тревожном состоянии.

Водолей

Работа будет напряженной, у вас окажется немало дел, которые срочно нужно решить, и часть из них, к счастью, вы можете делегировать другим. А еще можете попросить советов или поддержки, и ваши коллеги или близкие с радостью вам придут на помощь.

Рыбы

Удачный финансовый период намечается, на этой неделе вы будете часто считать деньги. Мало того, что к вам поступают средства от деятельности, так еще и родственники обещают подкинуть, или еще какие-то люди будут проявлять щедрость.

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