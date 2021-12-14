Львов ожидает праздник, а Рыб – деньги: гороскоп на 14 декабря

В Львов начинаются празднования, а если таковых не предвидится – стоит устроить праздник самим себе. Рыбы сегодня получат деньги, а для Водолеев этот день может стать переломным.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на картах таро на 14 декабря. Кого ожидают препятствия, а кого – новая жизнь, читайте дальше.

Овен

Может быть несколько сумбурное настроение, поскольку вам не удастся сразу сделать то, что запланировали - возникают какие-то непонятные препятствия, преодолеть которые с наскока не удается, нужно будет немного поломать голову.

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Телец

Начните что-то прямо с сегодняшнего дня, не ждите понедельника или нового года или еще какого-нибудь удобного случая. Сделайте точку и начните жить с новой страницы уже сейчас, пишите новую историю своей жизни.

Близнецы

Сегодня вы выступаете экспертом в той сфере, в которой действительно хорошо разбираетесь. К вам обращаются, спрашивают ваш совет, и у вас есть возможность и донести людям свое мнение, и поделиться своим опытом, и завоевать авторитет.

Рак

День для размышлений и одиночества, сосредоточенности и парадоксальных выводов. Вы сейчас склонны избегать каких-либо контактов ради того, чтобы погрузиться в собственное подсознание и побыть в таком мудром состоянии отшельника.

Лев

Начинаются празднования и вы будете этому несказанно рады, ведь уже хочется радостей и фейерверков, общения, подарков, сюрпризов. Если же чего-то такого еще не предвидится, то устройте небольшой праздник сами себе.

Дева

Поскольку сегодня очень мощно работает ваша голова, вам следует посвятить этот день анализу вашей деятельности, составлению бизнес-планов или созданию проектов. Идеи, которые сегодня приходят, обладают чрезвычайным потенциалом.

Весы

День, когда хочется навести порядок в своей жизни, а начать с дома, рабочего места и всего, что вас окружает. И вы будете расчищать пространство, выбрасывать все лишнее, а может даже и не очень лишнее, но то, что вам сейчас мозолит глаза.

Скорпион

Кажется, вы можете праздновать завершение этого года, потому что у вас уже есть чем похвастаться – именно сегодня подходят к концу важные проекты, и вам захочется подвести черту и вознаградить себя.

Стрелец

Можете несколько повиснуть в состоянии неопределенности. Вы оказываетесь в ситуации, когда любое ваше движение не приводит к результатам, и вы не понимаете, куда же дальше идти и что делать. Остается только замереть и переждать.

Козерог

Спокойный день, когда вам следует позаботиться о себе, здоровье и тишине. И какими бы важными вам ни казались дела, на первом месте сегодня должно быть ваше равновесие и удовлетворенность жизнью.

Водолей

День может быть очень важным, даже переломным, когда вы приближаетесь к пониманию, что нужно уже завершать старые дела, проекты, отношения и двигаться вперед. Даже без предварительной разведки и уверенности, но двигаться.

Рыбы

Денег сегодня будет много, ведь вы получаете то, что вам положено – зарплату, авансы, премии, выплату долгов или еще какие-то материальные поощрения. Впрочем, это могут быть также удачные финансовые или бизнес-сделки.

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