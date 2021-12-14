Львов ожидает праздник, а Рыб – деньги: гороскоп на 14 декабря
В Львов начинаются празднования, а если таковых не предвидится – стоит устроить праздник самим себе. Рыбы сегодня получат деньги, а для Водолеев этот день может стать переломным.
Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп для всех знаков зодиака на картах таро на 14 декабря. Кого ожидают препятствия, а кого – новая жизнь, читайте дальше.
Овен
Может быть несколько сумбурное настроение, поскольку вам не удастся сразу сделать то, что запланировали - возникают какие-то непонятные препятствия, преодолеть которые с наскока не удается, нужно будет немного поломать голову.
Телец
Начните что-то прямо с сегодняшнего дня, не ждите понедельника или нового года или еще какого-нибудь удобного случая. Сделайте точку и начните жить с новой страницы уже сейчас, пишите новую историю своей жизни.
Близнецы
Сегодня вы выступаете экспертом в той сфере, в которой действительно хорошо разбираетесь. К вам обращаются, спрашивают ваш совет, и у вас есть возможность и донести людям свое мнение, и поделиться своим опытом, и завоевать авторитет.
Рак
День для размышлений и одиночества, сосредоточенности и парадоксальных выводов. Вы сейчас склонны избегать каких-либо контактов ради того, чтобы погрузиться в собственное подсознание и побыть в таком мудром состоянии отшельника.
Лев
Начинаются празднования и вы будете этому несказанно рады, ведь уже хочется радостей и фейерверков, общения, подарков, сюрпризов. Если же чего-то такого еще не предвидится, то устройте небольшой праздник сами себе.
Дева
Поскольку сегодня очень мощно работает ваша голова, вам следует посвятить этот день анализу вашей деятельности, составлению бизнес-планов или созданию проектов. Идеи, которые сегодня приходят, обладают чрезвычайным потенциалом.
Весы
День, когда хочется навести порядок в своей жизни, а начать с дома, рабочего места и всего, что вас окружает. И вы будете расчищать пространство, выбрасывать все лишнее, а может даже и не очень лишнее, но то, что вам сейчас мозолит глаза.
Скорпион
Кажется, вы можете праздновать завершение этого года, потому что у вас уже есть чем похвастаться – именно сегодня подходят к концу важные проекты, и вам захочется подвести черту и вознаградить себя.
Стрелец
Можете несколько повиснуть в состоянии неопределенности. Вы оказываетесь в ситуации, когда любое ваше движение не приводит к результатам, и вы не понимаете, куда же дальше идти и что делать. Остается только замереть и переждать.
Козерог
Спокойный день, когда вам следует позаботиться о себе, здоровье и тишине. И какими бы важными вам ни казались дела, на первом месте сегодня должно быть ваше равновесие и удовлетворенность жизнью.
Водолей
День может быть очень важным, даже переломным, когда вы приближаетесь к пониманию, что нужно уже завершать старые дела, проекты, отношения и двигаться вперед. Даже без предварительной разведки и уверенности, но двигаться.
Рыбы
Денег сегодня будет много, ведь вы получаете то, что вам положено – зарплату, авансы, премии, выплату долгов или еще какие-то материальные поощрения. Впрочем, это могут быть также удачные финансовые или бизнес-сделки.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Новая должность, отдых или праздник: Ольга Соломко составила гороскоп на декабрь для всех знаков зодиака.
Успех, деньги или скандалы: гороскоп для всех знаков зодиака в неделю 13-19 декабря.
Бурный роман или ссоры: любовный гороскоп на декабрь.
Два знака зодиака получат высокую должность: карьерный гороскоп на декабрь.
Материалы на этом сайте предназначены для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты "MedOboz", гарантируют, что весь контент который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель в максимально качественном информировании пациентов о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний для их своевременного обращения на очную консультацию к врачу.